La “detrashizzazione” di Mediaset voluta da Pier Silvio Berlusconi, soprattutto per quanto riguarda la nuova edizione del Grande Fratello, in partenza a settembre, avrà un effetto anche sulla nuova edizione di Uomini e Donne? Il riferimento, ovviamente, è a Tina Cipollari di cui il modus operandi è ampiamente noto a tutti i telespettatori.

L’opinionista del dating show di Maria De Filippi, tramite i social, ha voluto commentare alcune notizie e indiscrezioni pubblicate nelle ultime settimane, bollandole come “fake news” e mettendo in chiaro di non aver mai ricevuto né rimproveri né ridimensionamenti dal vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset.

Anzi, Tina Cipollari ha promesso che tornerà più carica e pungente delle edizioni passate:

Buongiorno a tutti, stanca e annoiata da qualche mese di leggere dappertutto “Tina troppo trash”, “Piersilvio caccia Tina”, “Tina fuori da Uomini e Donne”, “Mediaset decide di dare un taglio all’opinionista di Uomini e Donne”, volevo rassicurare e rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e hanno scritto di me cose mai accadute, di licenziamenti o di rimproveri mai avvenuti, che purtroppo per loro, anche quest’anno, mi ritroveranno seduta al mio solito posto. E vi dirò di più, talmente che mi hanno esasperata a leggere tutte queste fake news che sarò più carica e pungente delle edizioni passate. Guai a chi parla, specialmente a sproposito! Buon estate a tutti e un caro saluto a Piersilvio.

A dire il vero, essere più pungente dell’anno scorso, per Tina Cipollari, sarà compito altamente impegnativo, visto che nel finale della scorsa stagione di Uomini e Donne, l’opinionista si è resa protagonista di accesissime discussioni soprattutto con il signor Elio, con sequele di insulti senza fine, censure come se non ci fosse un domani e addirittura un’opera di mediazione da parte di Maria De Filippi al fine di scongiurare a Tina una querela.

Quello che Tina Cipollari combinerà nelle prime puntate della nuova edizione, lo scopriremo a fine mese quando ripartiranno le registrazioni del programma.