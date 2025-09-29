Tutto sulla vita privata e professionale della star di Uomini e Donne

Tina Cipollari: età, dove vive, ex marito e figli, stipendio a Uomini e Donne, dieta

Se c’è un volto che ha saputo tarsformare la schiettezza in un marchio di fabbrica, quello è senza dubbio Tina Cipollari. Opinionista storica di Uomini e Donne, amatissima e temuta allo stesso tempo, la sua carriera è un mosaico di televisione, reality show, libri e gossip.

Nata a Viterbo il 14 novembre 1965, Maria Concetta Cipollari (questo il suo vero nome) è entrata nel mondo dello spettacolo nel lontano 2001. E il pubblico non ha potuto non notarla subito per via delle sua personalità spumeggiante, sempre sopra le righe, nel suo vecchio ruolo di corteggiatrice a Uomini e Donne.

Dal piccolo schermo ai reality

Dopo l’esperienza da corteggiatrice è approdata sul trono, ma la sua avvenitura sentimentale è terminata dopo appena due settimane. Ma quel breve passaggio si è rivelato decisivo: la De Filippi, per l’ennesima volta, ci ha visto lungo, in lei ha visto la perfetta opnionista. E da quel momento tutto è cambiato nella sua carrera televisiva.

Con il suo look “esagerato” da vamp, i capelli biondissimi cotonati e il carattere frizzantino, Tina è diventata in men che non si dica una vera star del piccolo schermo, ormai associata strettamente al celebre dating show di Maria.

Il successo l’ha portata anche a calcare altri palcoscenici televisivi. Nel 2002 è stata opinionista a Buona Domenica di Maurizio Costanzo e nel 2004 ha preso parte a Il Ristorante, reality condotto da Antonella Clerici, dove è arrivata seconda.

Negli anni successivi ha collezionato apparizioni a Domenica In, La Vita in Diretta e anche a Pechino Express nel 2016, dove ha gareggiato in coppia con l’amico Simone Di Matteo, classificandosi quarta. Non sono mancate esperienze come giurata, ad esempio nel programma Selfie – Le cose cambiano, e partecipazioni a programmi di grande successo come Belve, di Francesca Fagnani.

Oltre alla televisione, Tina si è cimentata anche nella scrittura. Insieme a Di Matteo ha scritto tre libri: Strane forme (2013), Miti e mitomani (2014) e No Maria, io esco!, titoli che rivelano tutta la sua cifra ironica e autoironica.

Vita privata

La vita sentimentale di Tina Cipollari ha spesso occupato le prime pagine dei giornali di cronaca rosa. Nel 2002 ha sposato Kikò Nalli, conosciuto negli studi di Uomini e Donne. Dal matrimonio sono nati tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca. Nel 2018 però la coppia si è saparata, pur mantenendo un rapporto sereno per amore dei figli.

Successivamente Tina ha vissuto una relazione con il ristoratore Vincenzo Ferrara, con cui era in procinto di sposarsi nel 2020, prima che la pandemia facesse saltare i piani. Negli ultimi tempi si è parlato di un nuovo compagno, un certo Alfredo, di cui però si conosce soltanto il nome.

La dieta

Negli anni anche il suo aspetto fisico è cambiato, com’è naturale che sia, essendo passati ben 24 anni dalla sua prima apparizione televisiva. Spesso accusata di essere ricorsa alla chirurgia estetica, Tina ha sempre minimizzato, ammettendo solo un piccolo ritocco alle labbra.

Gran parte della tarsformazione, ha ammesso, è dovuta a una particolare dieta basata sulla bioterapia nutrizionale, che le ha permesso di perdere oltre dieci chili.