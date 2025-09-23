Tina Cipollari e Kikò: perchè hanno divorziato, la verità sull’addio

Tina Cipollari è stata ospite del salotto televisivo di Verissimo, il talk show condotto ogni fine settimana da Silvia Toffanin. In questa occasione, l’opinionista di Uomini e Donne ha parlato della sua vita privata, non tralasciando dettagli sulla sua situazione sentimentale. Lei stessa ha infatti confessata di essersi messa alla ricerca di un marito, anche perché è di nuovo sul trono dopo 25 anni. “La prima volta ero più giovane e con più spensieratezza” – ha detto – “Oggi è strano perché è nato tutto per gioco, ma le mie richieste sono vere. Cerco un uomo completo; le ho esagerate ma voglio far capire che non voglio colmare il vuoto con il primo strappone che capita; vorrei un uomo che mi desse amore ma anche cose materiali“.

Il matrimonio con l’ex marito Kikò Nalli

Tina Cipollari ha poi parlato del ruolo che l’amore ha avuto nella sua vita, dicendosi single da circa tre anni e affermando che per lei i sentimenti esistono ma non durano per sempre. A proposito della separazione dal marito Kikò Nalli, ha infatti raccontato che la loro è stata una lunga storia d’amore, che si è però improvvisamente spenta. “Ci siamo resi conto entrambi” – ha continuato Tina – “e abbiamo parlato e abbiamo deciso di separarci, però siamo in ottimi rapporti. Andiamo più d’accordo oggi che quando eravamo sposati, c’è più dialogo. Quando la gente ci incontra pensa che siamo tornati insieme; anche i nostri figli non hanno risentito della separazione. Non ci siamo allontanati veramente dall’oggi al domani“.

Toffanin le ha anche chiesto se lei fosse veramente innamorata, e l’opinionista ha risposto in modo inaspettato. “No, non lo sono mai stata veramente” – ha detto – “Mai fatte follie per un uomo. Non sono mai stata innamorata follemente; cioè sì ma in maniera lieve“. E sul giorno del suo matrimonio ha detto: “Tutta l’ansia e quel da farsi, arrivi quel giorno che sei stanca. Non m sono goduta nulla e poi avevo già il primo figlio. Avevo una grande ansia, ero indecisa“. L’opinionista di Uomini e Donne ha anche svelato di aver avuto un momento di ripensamento poco prima delle nozze. “Non volevo più andare” – ha concluso – “era la mattina. Non l’ho mai dichiarato. Ho visto davanti a me un muro. Non mi sentivo bene fisicamente, mi sentivo un pesce fuori d’acqua. Non ricordo bene tutto“. Dalla storia d’amore tra Tina e Kikò sono nati i tre figli Mattias, Francesco e Gianluca.

I sogni per il futuro

Cipollari cerca invece ora un nuovo amore e anche un matrimonio. “Magari l’anno prossimo di questi tempi sarò di nuovo sposata” – ha ammesso lei – “Sento questo desiderio. Io credo che avverrà. Io sono stata 3 anni da sola; ho avuto qualche corteggiatore ma non sentivo alcuna frequenza. Stavolta non voglio sbagliare; devo trovare un uomo con cui stare fino alla fine“.