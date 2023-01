Perché Tina Cipollari è assente da Uomini e Donne?

Da lunedì 16 ad oggi giovedì 19 gennaio 2023, Tina Cipollari è assente da ‘Uomini e Donne’. L’opinionista, infatti, per quattro puntate, non compare accanto a Gianni Sperti e Tinì Cansino tra le sedute degli opinionisti. Quali sono i motivi che hanno tenuto l’opinionista di punta del programma di Maria De Filippi ferma ai box per un turno?

Tina Cipollari assente ad Uomini e Donne: i motivi

Non sono stati rivelati, ad oggi, i motivi dell’assenza di Tina. Nessun messaggio da parte della Cipollari sui social. Sul web, ipotizzano che la vulcanica opinionista, nelle ultime registrazioni di fine 2022, abbia avuto una piccola indisposizione di salute che l’hanno costretta a restare a casa per curarsi. O un’ipotesi più remota dell’esistenza di un impegno personale o familiare improrogabile.

Quando torna Tina Cipollari ad Uomini e Donne?

La Cipollari potrebbe rientrare in trasmissione già lunedì 23 gennaio 2023. Domani, venerdì 20/01, infatti, andrà in onda il seguito dell’ultima puntata con protagonista Armando che ha interrotto la breve conoscenza per Andrea. Il cavaliere ha smesso di sentire telefonicamente la dama a causa dei disturbi alimentari che ha palesato durante una conversazione a cena. L’uomo si è attirato le critiche del parterre femminile e di Gianni Sperti. Nel pomeriggio, il nome di Tina, nonostante la sua assenza, è finito in tendenza su Twitter. Il popolo della rete ha ipotizzato quale possano essere stata la reazione della Cipollari se fosse stata presente in studio di fronte alla chiusura del protagonista del trono over. Sarebbe andata in escandescenza? Non lo sapremo mai. Peccato!