La vita di Tina Anselmi diventa una fiction: il 25 aprile 2023 su Raiuno e RaiPlay andrà in onda Tina Anselmi-Una vita per la democrazia, film-tv dedicato alla prima donna diventato Ministro, che ne ripercorre gli anni da partigiana e dell’impegno a favore delle lavoratrici. Per presentare la fiction, oggi, lunedì 17 aprile, alle 12:00 si terrà una conferenza stampa, che TvBlog segue in liveblogging.

Per presentare il film-tv sono presenti Maria Pia Ammirati, direttore di Rai Fiction, il produttore di Bibi Film Angelo Barbagallo ed il regista Luciano Manuzzi, oltre a Sarah Felberbaum, attrice protagonista, alla sceneggiatrice Monica Zapelli ed Anna Vinci, autrice del soggetto e dei libri “La P2 nei diari segreti di Tina Anselmi” e “Storia di una passione politica” (quest’ultimo scritto con la stessa Anselmi).

“Se vuoi cambiare il mondo devi esserci”, diceva Tina Anselmi. Partigiana a 16 anni, sindacalista in difesa delle operaie, prima donna ministra in Italia, nel 1976, Presidente della Commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2. Spesso unica donna in un mondo di uomini, la vita di Tina Anselmi è stata quella della nostra democrazia.

Il film-tv ripercorre le tappe più importanti della vita di Tina Anselmi, dalla decisione di diventare partigiana alla lotta a favore dei diritti delle donne lavoratrici, fino al suo impegno in politica. Il cast del film include anche Alessandro Tiberi (Giovanni Di Ciommo), Andrea Pennachi (Ferruccio), Benedetta Cimatti (Francesca) ed Enrico Mutti (Benigno Zaccagnini).