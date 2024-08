C’è un appuntamento ormai diventata una certezza nel palinsesto di Rai 3: è Timeline. La nuova edizione del programma di approfondimento condotto da Marco Carrara dedicato a ciò che anima il web e ai social media torna per l’ottavo anno. Il compito, come sempre, sarà quello di ripercorrere la linea dei nostri tempi attraverso le interviste a personaggi dello spettacolo ed esperti del settore.

L’appuntamento è fissato per domenica 8 settembre alle 10:30, ma quella che si appresta ad essere non sarà un’edizione come tutte le altre viste che le novità che la caratterizzeranno. TvBlog ve le svela in anteprima.

Carrara infatti potrà contare su un allungamento della durata del suo programma che dai 15 minuti delle scorse stagioni, sarà protratto sino a mezz’ora.

Lo studio non sarà più il 4 di Saxa Rubra, ci si sposta al numero 3, più spazioso anche per il pubblico presente e per la scenografia. Infatti, alle spalle del conduttore vedremo – non a caso – una Timeline che scorrerà lungo tutto lo studio, un elemento d’impatto pronta a portare elementi grafici e narrativi utili durante le interviste.

Vi mostriamo un’immagine in anteprima:

A proposito di interviste, per la prima volta Marco Carrara avrà non più un solo superospite, ma due. Siamo in grado di annunciarvi chi sarà accolto dal padrone di casa nel primo appuntamento di domenica 8 settembre: l’imitatrice più seguita in Italia Valentina Barbieri (alla sua prima intervista TV) e il fotoreporter pluripremiato Valerio Nicolosi, con lui si parlerà di attualità e in particolare del suo ultimo libro su Gaza.

Il pubblico in studio, citato poc’anzi, sarà ad un passo dall’ospite e non è un caso. Le persone che assisteranno alla trasmissione infatti non sono solo semplici spettatori, bensì fan dei superospiti che il conduttore avrà modo di intervistare.

A curare la regia di Timeline sarà Daniela Celotto che subentra ad Alessandro Morbioli.