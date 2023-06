Oggi, giovedì 15 giugno 2023, si terrà la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di TIM Summer Hits, la manifestazione musicale estiva di Rai 2 che, quest’anno, sarà condotta da Andrea Delogu e Nek, con la partecipazione degli Autogol.

Andrea Delogu è stata riconfermata dopo aver condotto la prima edizione del programma, l’estate scorsa, insieme a Stefano De Martino. Nek, invece, rappresenta la prima novità di questa seconda edizione: la presenza del cantautore di Sassuolo in veste di nuovo conduttore è stata annunciata in anteprima da noi di TvBlog. La seconda novità è la presenza degli Autogol: a loro spetterà il compito di accogliere gli artisti nel backstage. L’anno scorso, nel ruolo di inviato, c’era Saverio Raimondo.

I concerti partiranno da Roma per poi trasferirsi in Romagna, precisamente a Rimini, per dimostrare solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dall’alluvione.

La nuova edizione, che sarà composta da sei puntate, andrà in onda a partire dal prossimo 25 giugno, in prima serata, su Rai 2.

L’evento sarà trasmesso in simulcast anche su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre e sarà disponibile anche su RaiPlay. Ema Stokholma, inoltre, realizzerà contenuti extra che saranno condivisi sui profili ufficiali social di Rai Radio 2.

TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv.

TIM Summer Hits 2023: la conferenza stampa in diretta

Nel corso della conferenza stampa, interverranno i due conduttori Andrea Delogu e Nek, gli Autogol, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale, Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, sport, moda e turismo di Roma Capitale, Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Ferdinando Salzano, fondatore di Friends & Partners, Antonella Di Lazzaro, direttrice Trade Marketing Iniziative Speciali Rai Pubblicità, Simona Sala, direttrice Rai Radio 2, e Ilaria Lamanuzzi, responsabile Media Agency TIM.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 11.