Learner Tien e Alexander Blockx si giocano il titolo Next Gen ATP Finals 2025: la sfida tra le due teste di serie promette ritmo, tecnica e un nuovo erede per il futuro del tennis.

Tien-Blockx, finale Next Gen ATP Finals: orario, precedenti e dove vederla in TV e in Streaming\

La Next Gen ATP Finals 2025 arriva al suo ultimo atto con la sfida più attesa: quella tra Learner Tien e Alexander Blockx. È la finale annunciata, quella che il torneo di Jeddah, ormai nuovo punto fisso per il movimento under 21, sperava di portare fino all’ultimo giorno.

ATP Next Gen, la finale

I due talenti hanno attraversato le semifinali senza perdere un set, confermando una supremazia tecnica e mentale che li ha accompagnati per tutto il percorso.

Tien, già finalista nel 2024, ha ritrovato una continuità impressionante: ritmo, pulizia dei colpi, una gestione dei momenti chiave da giocatore maturo. Il successo netto su Basavareddy ha confermato quanto lo statunitense sia cresciuto nella lettura del match e nella capacità di accelerare senza perdere controllo.

Dall’altra parte, Blockx si è dimostrato altrettanto solido. La semifinale contro Budkov Kjaer è stata un concentrato di nervi saldi e tecnica, soprattutto nei due tiebreak iniziali, gestiti con lucidità e coraggio. Il belga, già protagonista a livello junior, ha messo in mostra un tennis d’attacco pulito, fatto di variazioni e precisione.

Precedenti e chiavi tecniche della sfida

I precedenti parlano di un estremo equilibrio: una vittoria a testa, entrambe nel circuito junior del 2023. All’Australian Open fu Blockx a spuntarla in tre set, mentre al Roland Garros Tien si impose per ritiro del belga. Due riferimenti lontani nel tempo ma utili a leggere un match che ha al centro un tema: il contrasto tra il ritmo costante e aggressivo dello statunitense e la capacità del belga di cambiare velocità e sorprendere con soluzioni improvvise.

Tien parte favorito, anche per l’esperienza accumulata negli ultimi due anni e per una solidità che lo ha portato a diventare il secondo americano in grado di conquistare la finale consecutiva dopo Brandon Nakashima. Blockx però ha dimostrato una crescita netta, soprattutto nella gestione dei momenti critici: se riuscirà a imporre il suo campo e la sua brillantezza in anticipo, la partita potrebbe trasformarsi in una battaglia di equilibrio.

Dove e quando seguirla in diretta

La finale delle Next Gen ATP Finals 2025 tra Learner Tien e Alexander Blockx è in programma nel tardo pomeriggio di oggi – domenica 21 dicembre – alle 18.00 italiane. L’evento sarà trasmesso su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, oltre che sulle piattaforme internazionali che detengono i diritti ATP.