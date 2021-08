Dopo il buon riscontro della prima stagione, nella stagione televisiva 2021-2022 tornerà Ti spedisco in convento, il docu-reality che vede per protagonista un gruppo di ragazze dallo stile di vita molto mondano convivere per alcune settimane con le Suore Oblate del Bambino Gesù nel Convento La Culla di Sorrento. Il programma è stato annunciato alla presentazione dei palinsesti Discovery e andrà in onda su Real Time.

Ti spedisco in convento 2: quando va in onda

Il programma sarà trasmesso su Real Time, canale del gruppo Discovery e numero 31 del digitale terrestre. Il docu-reality ha fatto il suo esordio a fine aprile 2021 anche se era già disponibile qualche mese prima sulla piattaforma di streaming Discovery+. Ergo la seconda edizione dovrebbe essere programmata all’incirca nello stesso periodo nel 2022, a meno di sorprese.

Ti spedisco in convento 2: puntate

Non è ancora noto quante saranno le puntate trasmesse della produzione Fremantle. La prima edizione constava di quattro episodi. A fronte del successo del debutto, è molto probabile aspettarsi una durata maggiore.

Ti spedisco in convento 2: le suore

Le ragazze convivono per alcune settimane con le Suore Oblate del Bambino Gesù del Convento La Culla di Sorrento, congregazione fondata nel 1672 per aiutare le ragazze in difficoltà. Ecco chi sono le sorelle: