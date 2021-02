Ti spazzo in due approda per la prima volta su Real Time lo scorso novembre ma ancora oggi fa parlare di sé grazie alle continue repliche e riprogrammazione sul canale 31 del digitale. Ma esattamente, qual è il suo segreto di successo? Di fatto, il docu-reality basato (come già intuiamo dal titolo) sulla perfetta organizzazione delle faccende domestiche, prodotto da Jumpcut Media, vede la sua principale forza nel team delle Sorelle Paglionico, vere protagoniste del format che fanno impazzire gli spettatori da casa.

Perché? Certamente per la loro simpatia, ma anche perché i fan delle pulizie di casa e non solo ci sono, esistono eccome, e sono proprio accaniti. Si divertono a scambiarsi consigli su come e quanto pulire questo e quello, e si incoraggiano a sconfiggere anche lo sporco più ostinato ed in ogni situazione. A riconfermarlo anche svariati gruppi Facebook dove vediamo decine di post ogni giorno corredati da centinaia di commenti su questo o quel prodotto per togliere il calcare, ma anche la ruggine, il grasso, e i germi che nemmeno penseremmo esistessero.

Insomma, come ci ha dimostrato anche un altro show della rete tuttavia nato in Gran Bretagna, Malati di pulito, Ti spazzo in due ha tutto il necessario per diventare uno dei programmi di punta del canale 31 del digitale, e di fatto lo sta diventando giorno dopo giorno anche e soprattutto grazie al fantastico team tutto al femminile che vanta al suo interno. Come già detto, punto di forza del docu-reality il team delle Sorelle Paglionico. Ecco perché questa mattina vorremmo svelarvi di più su di loro e raccontarvi a tal proposito tutto ciò che sappiamo.

Originarie della Puglia, le Sorelle Paglionico in realtà non sono tutte sorelle. Come sapranno i fan che ci leggono in questo momento, sono rispettivamente nonna, figlia e due nipoti, tutte e quattro però impegnate insieme in un’impresa di pulizie a conduzione famigliare. Il loro scopo, nemmeno a dirlo, è ovviamente quello di pulire nel miglior modo possibile tutto ciò che passa loro sottomano, e ciò che a tutti gli effetti intrattiene è anche il rapporto che le lega le une alle altre.

Direttrice del team Antonella Paglionico, aiutata però dalla mamma, la nonna Rosa, e dalla sorella Anna. Veronica e Tiziana invece sono le figlie di Antonella e, ovviamente, le nipoti di Rosa. Non solo tv per le nostre paladine delle pulizie di Real Time, ma anche lavori di presenza (prima del Covid ovviamente) e più precisamente su Milano. Le quattro di origine pugliese di Ti spazzo in due, infatti, lavorano davvero e anche per sgomberare grandi location da ripulire per bene.

Come leggiamo anche sul loro portale web ufficiale, le Sorelle di Ti spazzo in due sono specializzate in uffici, capannoni, negozi, appartamenti, soffitte, box e cantine, ma anche in smaltimento di materiale in discarica “a prezzi modici”, assicurano.