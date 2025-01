Messi da parte i concerti di Capodanno istituzionali, possiamo goderci uno spettacolo in cui la musica è ancora protagonista, ma in forma di parodia: Ti sfascio una canzone è lo speciale in onda questa sera, giovedì 2 gennaio 2025, alle 21:30 sul Nove, con protagonisti gli Oblivion, gruppo comico noto per le sue rivisitazioni in chiave ironica di famosissimi brani italiani e stranieri. Uno spettacolo da non perdere se volete iniziare l’anno all’insegna del divertimento: per saperne di più, proseguite nella lettura!

Ti sfascio una canzone, scaletta e canzoni

In quest’evento speciale, gli Oblivion mutano forme e colori diventando davanti agli occhi dei telespettatori i cinque dei Promessi Sposi in 10 minuti (il loro cult), micro-musical visto ed emulato da milioni di utenti, ma anche i cinque gradi di separazione tra i Queen e Gianni Morandi, i cinque dissacranti dell’Ave Maria Remix e i cinque delle parodie sanremesi, tra cui “Mengoni all’Ikea”, la rivistazione del brano vincitore del Festival di Sanremo 2023 “Due Vite”, che ha totalizzato milioni e milioni di visualizzazioni sui social.

Tutto finisce nello spietato frullatore oblivionesco, creando una sorta di playlist di Alta Rotazione del gruppo, a metà tra un concerto e una chiacchierata tra amici, un vero e proprio caterpillar che si abbatte sulla musica italiana.

Chi sono gli Oblivion?

Gli Oblivion sono un gruppo comico composto da Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli, nato a Bologna nel 2003. I loro esperimenti musicali folli e spettacolari, insieme ai testi dal potere comico debordante, hanno conquistato il pubblico dei teatri, in tv e sui social, dove i loro video raccolgono milioni di click.

La loro carriere comincia con un tour teatrale per la regia di Gioele Dix, che raccoglie oltre 200 repliche nei più importanti teatri e città italiane. Nell’ottobre 2012 esce il loro primo singolo, “Tutti quanti voglion fare yoga”, mentre nell’aprile 2013 viene pubblicato il singolo e video di “C’è bisogno di zebra”.

Nell’agosto 2013 debutta sul palco del Ravello Festival “Othello, la H è muta”, spettacolo in cui demoliscono a colpi di grottesca ironia sia l’Othello di Shakespeare che l’Otello di Verdi in uno show con la consulenza registica di Giorgio Gallione che è stato rappresentato anche al Teatro Regio di Parma dopo una lunga tournée. Nel 2014 gli artisti presentano “Oblivion.zip”, dove per la prima volta è previsto il coinvolgimento del pubblico con una scaletta a richiesta dei presenti. Nel febbraio del 2015 debuttano sul web gli irresistibili mash-up del gruppo che ottengono milioni di visualizzazioni.

Nel 2015 debutta “Oblivion: The Human Jukebox”, sempre con la consulenza registica di Giorgio Gallione, in scena per tre stagioni nei principali teatri italiani tra i quali il Teatro Sistina di Roma. Nel 2018 debuttano nel loro primo musical originale, “La Bibbia riveduta e scorretta”, regia di Giorgio Gallione. Tra febbraio e aprile 2020, durante il periodo di lockdown a causa della pandemia, inventano e conducono “Oblivion in da house”, un contenitore quotidiano di intrattenimento per il pubblico con cinquanta dirette social in 60 giorni, con una media di oltre mille contatti quotidiani.

Nel 2021 debuttano con “Oblivion Rhapsody” ed escono con una nuova performance: con “History of Rock” si trasformano in una rock band a cappella, senza strumenti né basi musicali, per raccontare più di 50 anni di storia della musica rock in sei minuti e solo con le loro cinque voci.

Durante l’edizione 2023 del Festival di Sanremo spopolano in rete e non solo con alcune parodie dei cantanti in gara, una su tutte “Mengoni all’Ikea”: la parodia del brano vincitore del Festival “Due Vite” totalizza in pochi giorni diversi milioni di visualizzazioni sui social venendo non solo citata nella conferenza stampa del Festival ma ottenendo la ribalta su tutte le maggiori testate nazionali e in tv.

Per la stagione 2023-24 sono in tournée con il loro nuovo spettacolo teatrale “Tuttorial – Guida contromano alla contemporaneità”, regia di Giorgio Gallione. In tv, invece, sono ospiti di Parla con me, Zelig, Panariello sotto l’albero, Viva Rai 2 ed Only Fun.

Ti sfascio una canzone è in diretta?

No, lo speciale è stato registrato.

Dov’è stato registrato Ti sfascio una canzone?

Lo spettacolo è stato registrato il 3 e 4 dicembre al Teatro Fontana di Milano.

Ti sfascio una canzone su Discovery+

Oltre che durante la messa in onda sul Nove, è possibile vedere Ti sfascio una canzone su Discovery+ e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale dello spettacolo.