Chi è disposto a tutto, ma proprio a tutto, pur di vivere il ballo di fine anno che non ha mai vissuto? La risposta è la protagonista di Ti ruberò la vita, il film-tv che Raidue propone questa sera, domenica 20 agosto 2023 alle 21:00, all’interno del ciclo “Nel segno del giallo”. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura!

La trama di Ti ruberò la vita

KILLER PROM TONIGHT at 8/7c on Lifetime! Have you ever wondered what would happen if you invited a psychopathic babysitter into your home? Well, wonder no more! Hey, what else are you gonna do on a Sunday night!? It’s not like you’re going anywhere… . Posted by Mark Lutz on Sunday, April 19, 2020

La famiglia Wilson, composta da Tony (Mark Lutz), Hannah (Megan Vincent) e dalla figlia Maya (Erica Anderson), sta organizzando un barbecue sul lago. Alla festa è anche presente Sienna Lawton (Yvonne Zima), lontana cugina di Hannah, di cui è sempre stata gelosa.

Una gelosia che si tramuta in omicidio: Sienna, infatti, uccide Hannah gettandola dalla barca su cui si trova. Tornati a Philadelphia, Tony e Maya cercando di andare avanti con le loro vite ignari di tutto. Sienna può così cominciare il suo piano per conquistare la vita che apparteneva ad Hannah.

Riesce, innanzitutto, ad ottenere ospitalità da Tony, che vuole sedurre; così come cerca di diventare amica di Maya, che invece è più diffidente e inizia a pensare al ballo di fine anno. Sienna, per conquistarla, le promette che l’aiuterà con la preparazione alla serata, a cui andrà con Jake Davis (Kyle Meagher).

A casa, intanto, Sienna se la deve vedere con la governante Janet Macturn (Heather Tod Mitchell), delle cui mansioni inizia ad occuparsi. Non un bel modo per presentarsi: infatti Janet inizia a sospettare della donna che, capito di non potersi fidare di lei, le fa arrestare per guida in stato di ebbrezza, lei che era sobria da due anni.

Quindi, Sienna cerca di liberarsi di Lauren King (Brianna Barnes), che lavora per Tony e che vede come una potenziale minaccia. Lo fa durante un altro barbecue, in cui Sienna tiene un discorso che vuole essere un avvertimento per Lauren, che uccide poco dopo buttandola dalle scale.

Arriva così la sera del ballo di fine anno scolastico: mentre Maya e Jake si recano alla festa, Sienna fa addormentare Tony ed allestisce casa come se fosse un vero e proprio ballo, tanto da vestirsi con lo stesso abito di Maya. Una volta svegliatosi Tony, Sienna lo invita a ballare con lui e si dichiara a lui. Ma Tony non ha ancora dimenticato Hannah e la respinge. La donna non la prende bene, e colpisce l’uomo con la bottiglia di champagne che aveva aperto, poi lo lega e lo getta in piscina.

Ti ruberò la vita, finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

Nel frattempo, Maya aveva fatto delle ricerche su Sienna, fino a contattare Dorothy (Lorilee Holloway), sua madre. Questa le dice di stare molto attenta a Sienna, che è una cattiva persona. Maya, supportata da Jake, decide di non andare al ballo e di correre a casa.

E fa bene: riesce a salvare in tempo il padre, mentre Jake lotta con Sienna che, poco dopo, confessa tutto. La Polizia arresta Sienna, che però, è ancora convinta di poter conquistare Tony. Quest’ultimo, dal canto suo, per ringraziare Maya organizza un’altra festa per lei in casa.

Ti ruberò la vita, il cast

Nel cast del film-tv (il cui titolo originale è “Killer Prom” e che è andato in onda negli Stati Uniti nel 2020, su Lifetime), spicca la presenza di Yvonne Zima, interprete di Rachel Greene in ER fin dal primo episodio, ma anche di Daisy in Febbre d’Amore. È sorelle di Madeline Zima, che conosciamo per essere stata la piccola Gracie ne La Tata e nel cast di Californication, e di Vanessa Zima, anche lei attrice.

Yvonne Zima è Sienna Lawson

Mark Lutz è Tony Wilson

Erica Anderson è Maya Wilson

Kyle Meagher è Jake Davis

Heather Tod Mitchell è Janet Macturn

Brianna Barnes è Lauren King

Lorilee Holloway è Dorothy Lawson

Ti ruberò la vita, dove vederlo?

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Ti ruberò la vita in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.