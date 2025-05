Arriva la confessione a Verissimo di Silvia Toffanin. Per chi ha fatto il tifo ad Amici

“Ti abbiamo votato”: Silvia Toffanin rivela per chi tifava ad Amici. La confessione a Verissimo

Alessia Pecchia, finalista di Amici, è stata ospite del salotto tv di Silvia Toffanin, dove si è raccontata senza filtri e a cuore aperto. La giovane ballerina ha parlato della sua storia d’amore con Luk3 e del rapporto con la sua famiglia, soffermandosi in particolare su quello con il padre, recentemente ritrovato.

I suoi genitori si sono separati quando lei ancora molto piccola. “Si è fatto sentire ultimamente. Diciamo che il percorso di Amici l’ha fatto riavvicinare a me. Mi cerca di più, prova a chiamarmi, mi ha detto che è soddisfatto. Ovviamente faccio ancora un pò fatica, mi sarebbe piaciuto che lui avesse avuto un pò più di riconoscenza nei miei riguardi prima. Però non sono una persona che si lega cose al dito o che sta rimuginare”.

La finale di Amici e un sogno realizzato

La danzatrice, allieva della Maestra Celentano e amatissima dal giudice del serale Malgioglio, prima di entrare nella scuola di Maria De Filippi ha tentato i casting per 7 volte. La sua determinazione e un sogno condiviso con la nonna (l’ha sempre accompagnata e sostenuta in questo suo percorso) le hanno permesso di vivere una vera e propria favola.

Ad Amici si è contraddistinta per il suo carattere limpido e pulito, oltre che per la sua indiscutibile bravura, tanto che la padrona di casa durante la finalissima l’ha voluta premiare con una proposta lavorativa chiedendole di rimanere nel programma in veste di ballerina professionista. Un invito che ovviamente è stata accolto tra lacrime e sorrisi.

La storia d’amore con Luk3

Un amore nato all’improvviso in casetta, ostacolato dai dubbi iniziali di Alessia, preoccupata per la differenza di età con il cantante. Un sentimento che è andato oltre tutti gli ostacoli e che ancora oggi è ben saldo: “Lui è uscito poco dopo l’inizio del Serale, sono stata tanto tempo senza di lui, mi è mancata una figura importante. Ci siamo subito rivisti dopo Amici, abbiamo fatto uscire il sole che era chiuso nella scatola. Io di Luca amo anche i difetti”, ha dichiarato a Silvia Toffanin.

Silvia Toffanin e il voto per la ballerina

Proprio all’inizio dell’intervista, Silvia Toffanin entusiasta ha confessato ad Alessia di aver tifato per lei: “Ora te lo posso dire, la sera della finale la mia bambina mi ha fatto votare te. Eri la preferita di Sofia e di tutte le sue amichette che ballano”.