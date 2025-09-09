This is me, torna l’appuntamento con Silvia Toffanin: svelati i super ospiti di questa edizione

Dopo il successo della prima stagione, This is Me si prepara a tornare in onda con una seconda edizione che promette di essere ricca di ospiti importanti. Lo spin off di Amici condotto da Silvia Toffanin si è rivelato fin da subito un prodotto vincente, soprattutto per questo, dunque, Mediaset e Maria De Filippi non hanno esitato a confermarlo.

Secondo quanto anticipato da Davide Maggio la seconda stagione di This is Me avrà dei super ospiti d’eccezione, personaggio illustri, la cui carriera è ed è stata sensazionale. La Toffanin, stando alla lista dei nomi resa nota dal famoso blogger, pare proprio che abbia deciso di non lasciare nulla al caso, scegliendo personalità che saranno senza ombra di dubbio una vera sorpresa per il pubblico.

Chi saranno i super ospiti della nuova edizione di This is Me

This is Me è lo spin off di Amici, talent show di Canale Cinque che, ormai da 24 anni, macina talenti nel campo della musica, della danza e dello spettacolo. Sono tantissimi gli artisti famosi di oggi che hanno iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nella scuola di Maria De Filippi, da Stefano De Martino ad Elodie, da Emma Marrone ad altri molti ancora, la conduttrice ha dato la possibilità a tanti giovani talentuosi di trovare la loro strada.

E il programma condotto da Silvia Toffanin – ricordiamo per volontà di Maria De Filippi, che ha voluto proprio lei al timone – è nato proprio con l’idea di celebrare la scuola di Amici e i “talenti” che ha contribuito a creare. La seconda stagione, sempre secondo quanto riportato da Maggio, sarà composta da tre puntate, ognuna delle quali avrà un tema legato a qualche disciplina e, dunque, gli ospiti che si sono contraddistinti nella stessa.

La prima sarà legata ad Amici, perché la super ospite sarà Lorella Cuccarini, che ha da poco celebrato i 40 anni di carriera ed è una insegnante della scuola di Maria De Filippi. Show girl da sempre amata dal pubblico, ha lavorato al fianco di Pippo Baudo per tantissimi tempi, per poi arrivare anche a Mediaset. Si tratta senza ombra di dubbio di un personaggio che racchiude il talento per lo spettacolo, dal ballo alla recitazione, è uno dei volti storici della tv italiana.

La seconda puntata, invece, pare che sarà dedicata più in generale alla musica e come ospite d’eccezione ci sarà la grande Ornella Vannoni, che ultimamente – come ospite di Mara Venier e Fabio Fazio – è diventata un personaggio molto amato anche da un pubblico giovane. Silvia Toffanin intervisterà dunque una delle voci più belle della musica italiana. Il terzo e ultimo appuntamento, sempre secondo quanto riportato dal già citato blogger, dovrebbe essere dedicata allo sport e avrà come super ospite Alessandro Del Piero, ex giocatore di calcio, il cui talento gli ha fatto conquistare moltissimi trofei.

Le registrazioni di This is Me dovrebbero esserci a ottobre e, quindi, la messa in onda dovrebbe avvenire presumibilmente come l’anno scorso, a fine novembre. Al momento sulla data della prima puntata non c’è alcuna certezza, ma è probabile che Mediaset scelga di far iniziare il programma nello stesso periodo della prima edizione, anche considerato il successo che ha avuto.