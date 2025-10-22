This Is Me, le anticipazioni di mercoledì 22 ottobre: i super ospiti di Silvia Toffanin

Mercoledì 22 ottobre, emozioni e grandi sorprese negli studi di This Is Me: chi saranno i Big della serata?

Il programma di Silvia Toffanin, This Is Me, continua ad incollare il pubblico al piccolo schermo. Il format arrivato quest’anno alla sua seconda edizione non ha tradito le aspettative ed è a tutti gli effetti un appuntamento imperdibile per i fan di Amici e di Verissimo di cui è una sorta di spin-off. Iniziato il 15 ottobre scorso, la seconda puntata, che andrà in onda mercoledì 22 ottobre, promette scintille grazie a un cast di ospiti eccezionali e a un protagonista speciale che ha segnato intere generazioni di telespettatori.

L’atmosfera negli studi dell’ammiraglia Mediaset sarà quella che caratterizza lo show: la ricetta firmata da Maria De Filippi ancora una volta vincente (è stata lei ad idearlo) che si materializza in un vero e proprio tributo alle celebrità, tra sorprese e ospiti che si alterneranno sul palco per raccontare aneddoti e momenti memorabili. Le anticipazioni già diffuse lasciano intuire che non mancheranno clip inedite, interventi dal vivo e un viaggio tra i successi e le sfide di chi ha fatto la storia dello spettacolo italiano. In questa puntata, il pubblico potrà immergersi in un racconto coinvolgente, dove passato e presente si intrecciano per dare forma a una celebrazione indimenticabile.

Il cuore della serata sarà dedicato a una protagonista che ha saputo reinventarsi continuamente: una vera icona della televisione, capace di passare con naturalezza dalla conduzione al canto, dalla danza al teatro. Non si tratta solo di un tributo alla carriera, ma di un omaggio alla passione, all’impegno e alla capacità di emozionare il pubblico attraverso decenni di spettacolo.

Chi sarà al fianco di Silvia Toffanin

La nuova puntata di This Is Me sarà un vero parterre di ospiti di eccezione, a partire dai volti più noti della musica e della televisione italiana. Tra loro spiccano artisti e conduttori che hanno condiviso momenti professionali e personali con la protagonista della serata, come Amadeus e Marco Columbro pronti a ricordare insieme il percorso che l’ha resa una delle figure più amate del piccolo schermo. Accanto a nomi storici, ci saranno anche giovani talenti pronti a rendere omaggio alla carriera e a reinterpretare alcuni dei successi più celebri come Angelina Mango, Mida, Sarah Toscano. Di chi si tratta? Ovviamente di Lorella Cuccarini.

Il programma non si limiterà a celebrare la sua carriera, ma offrirà anche momenti di intrattenimento puro. Tra performance musicali, gag comiche e racconti inediti, il pubblico assisterà a una serata ricca di varietà, in grado di far sorridere, commuovere e sorprendere. Non mancheranno momenti dedicati alla danza e alla musica dal vivo, con ospiti che porteranno la loro energia sul palco, come Beppe Vessicchio, Elena D’Amario, Alessandra Celentano, Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e Garrison, rendendo la serata un evento imperdibile per chi ama il mondo dello spettacolo. A completare la scaletta, Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy, Alessandro Siani, Nina Zilli e i Ricchi e Poveri.