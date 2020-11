Vi mancava qualche serie tv del genere young adult ad allietare le vostre serate con intrighi e misteri adolescenziali? Questa volta, a cercare di placare la vostra sete di storie con teenager irrequieti è Amazon Prime Video, che ha annunciato la data di uscita di The Wilds, la sua prima serie tv appartenente, appunto, al genere young adult e che sarà disponibile dall’11 dicembre 2020.

The Wilds, ovvero ragazze sperdute su un’isola deserta (con colpo di scena)

Una sfida su cui la piattaforma punta molto, considerato il piano di distribuzione che è stato pensato per la serie, ma di questo parleremo tra poco. Conosciamo meglio, intanto, la trama di The Wilds, creato da Sarah Streicher (Daredevil) e prodotto da Amazon Studios e Abc Signature, parte dei Disney Television Studios.

Al centro dei dieci episodi un gruppo di ragazze adolescenti, ognuna con una propria vita fatta di scuola, sport, primi amori e differente estrazione sociale. Le giovani, a seguito di un incidente aereo, naufragano su un’isola deserta, dove sono costrette ad unire le proprie forze per la sopravvivenza.

Ne nasceranno sfide, litigi e legami che porteranno ognuna di loro a doversi confrontarsi con i propri traumi ed il proprio passato, che sarà raccontato tramite degli inevitabili flashback, come si può vedere dal trailer in alto. Tutto normale secondo i canoni dei survival drama? Non proprio: perché quelle ragazze, su quell’isola, non ci sono finite per caso…

Il cast della serie, oltre a Rachel Griffiths (Brothers and sisters), include un mix di volti noti ed emergenti, tra cui Sophia Ali, Shannon Berry, Jenna Clause, Reign Edwards, Mia Healey, Helena Howard, Erana James, Sarah Pidgeon, David Sullivan e Troy Winbush.

Il primo episodio gratuito per tutti: ecco dove

Come detto sopra, Amazon Prime Video ha in mente un lancio particolarmente aggressivo per The Wilds, su cui evidentemente punta molto affinché possa diventare una delle sue produzioni originali di maggiore successo. Ecco perché è stato deciso che il primo episodio si potrà vedere gratuitamente tramite numerose modalità.

Innanzitutto, dall’11 al 25 dicembre la prima puntata sarà visibile su Prime Video anche per chi non ha un account Prime. Ma la premiere di The Wilds sarà disponibile, per un periodo limitato, anche sul canale Youtube di Prime Video, così come sul suo account Instagram, Twitter e Facebook dalle 09:00 dell’11 dicembre.

Tutti gli altri episodi, ovviamente, saranno a disposizione degli abbonati Prime Video: una strategia utile per arrivare oltre chi è già abbonato, in particolare al pubblico più giovane a cui è rivolta la serie, avvicinandolo (se fosse ancora più necessario) alla propria piattaforma ed ai propri contenuti.