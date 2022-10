The Watcher su Netflix: uscita, trailer, trama e cast della serie tv di Ryan Murphy

La collaborazione tra Ryan Murphy e Netflix continua in modo super prolifico. A pochi giorni dall’arrivo su Netflix di Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, ecco spuntare sulla piattaforma di streaming un nuovo lavoro seriale firmato dal creatore di Glee e American Horror Story: The Watcher, una miniserie in 7 episodi basata su un articolo del New York del 2018 a firma del giornalista Reeves Wiedeman.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su The Watcher, dalla trama ai personaggi e gli interpreti, cosa c’è di vero nella storia, immagini e trailer ufficiali.

Di cosa parla The Watcher su Netflix?

The Watcher ci racconta la storia di Dean (Bobby Cannavale) e Nora Brannock (Naomi Watts), una coppia che ha appena acquistato la casa dei propri sogni nell’idilliaca zona residenziale di Westfield nel New Jersey. Dopo aver investito nella casa tutti i loro risparmi, i due coniugi si rendono conto che il quartiere è tutt’altro che accogliente.

La coppia inizia a ricevere misteriose lettere da parte di uno stalker che si fa chiamare The Watcher, l’osservatore, una persona che li ha presi di mira e che non si lascia scoraggiare neanche dalle mille precauzioni, anche tecnologiche, prese dai due coniugi.

Cosa c’è di vero nella storia di The Watcher?

Come anticipato in apertura, gli eventi alla base della nuova serie di Netflix partono da una storia vera. Era il giugno 2014 quando i coniugi Derek e Maria Broaddus acquistarono quella che sulla carta era la casa dei loro sogni a Westfield. Tre giorni dopo, i due ricevettero la prima lettera firmata da l’Osservatore e indirizzata ai “nuovi proprietari” di quella villa con 6 stanze da letto e tre bagni costruita nel 1905.

In quella prima lettera il misterioso autore diede il benvenuto ai coniugi, spiegando loro di avere il compiuto di vegliare sulla casa come accaduto negli anni 20 da suo nonno e negli anni 60 da suo padre. Ma non è tutto:

Mio nonno sorvegliò la casa negli anni Venti, mio padre negli anni Sessanta. Ora è il mio momento. Conoscete la storia della casa? Sapete cosa si nasconde tra le sue mura? Perché siete qui? Lo scoprirò […] Quando scoprirò i nomi dei vostri figli li chiamerò e li attirerò a me. Che la festa abbia inizio.

Parole inquietanti e minacciose, a cui ne seguirono altre due settimane dopo. Nella seconda lettera l’osservatore dimostrò alla coppia di aver seguito da vicino il trasloco, fece riferimenti specifici ad oggetti in possesso della famiglia e fornì loro informazioni che confermavano una ricerca ossessionata di informazioni sul loro conto, come i nomi e le date di nascita dei loro figli.

A causa dei lavori di ristrutturazione la famiglia tardò a trasferirsi nella casa e dopo una terza lettera ancora più inquietante, fu presa la decisione di annullare il trasferimento e rimettere la casa sul mercato.

Il film horror del 2016 ispirato alla storia dei Broaddus

Non è la prima volta che le disavventure della famiglia Broaddus hanno ispirato un lavoro di fiction. Nel 2016 è stato il film horror The Watcher, diretto da Ryan Rothmaier e interpretato da Erin Cahill e Edi Gathegi, a raccontarci questa storia con qualche libertà creativa funzionale al tonno dato al film.

The Watcher: personaggi e interpreti



Naomi Watts e Bobby Cannavale sono i protagonisti assoluti della nuova serie di Ryan Murphy e Ian Brennan, la coppia che da New York si trasferisce a Westfield. Nel cast figurano anche Jennifer Coolidge nei panni dell’agente immobiliare che gestisce l’acquisto della villa da parte dei coniugi, e Mia Farrow, vicina di casa di Nora e Dean.

Ecco i personaggi principali e gli interpreti di The Watcher:

Naomi Watts interpreta Nora Brannock

interpreta Nora Brannock Bobby Cannavale interpreta Dean Brannock

interpreta Dean Brannock Mia Farrow interpreta Pearl Winslow

interpreta Pearl Winslow Noma Dumezweni interpreta Theodora Birch

interpreta Theodora Birch Joe Mantello interpreta William “Bill” Webster

interpreta William “Bill” Webster Richard Kind interpreta Mitch

interpreta Mitch Terry Kinney interpreta Jasper Winslow

interpreta Jasper Winslow Henry Hunter Hall interpreta Dakota

interpreta Dakota Isabel Gravitt interpreta Ellie Brannock

interpreta Ellie Brannock Luke David Blumm interpreta Carter Brannock

interpreta Carter Brannock Margo Martindale interpreta Maureen/Mo

interpreta Maureen/Mo Jennifer Coolidge interpreta Karen Calhoun

interpreta Karen Calhoun Christopher McDonald interpreta il detective Rourke Chamberland

Le immagini ufficiali e i trailer di The Watcher