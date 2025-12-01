The Walking Dead, un amatissimo personaggio potrebbe dire addio: cosa succede

Per gli amanti del genere “sopravvivenza in un mondo post-apocalittico” la serie di The Walking Dead è diventata ormai un piccolo classico. Le trame vedono gli esseri umani, impegnati a fare i conti con virus minacciosi e zombie nascosti dietro ogni angolo, costretti ad affrontare le loro peggiori paure in mezzo a un vortice fatto di tradimenti, scelte difficili, voglia di resistere.

Uno dei volti più noti della saga di di Robert Kirkman potrebbe essere arrivato al momento dei saluti finali. Chiusura del cerchio insomma per uno dei personaggi più amati e longevi, al punto di essere diventato un vero e proprio simbolo della serie ideata da Frank Darabont e basata sull’omonima serie a fumetti.

The Walking Dead potrebbe perdere uno dei suoi volti più noti?

Almeno per ora Norman Reedus ha ufficialmente chiuso il lungo viaggio che lo ha visto indossare i panni di Daryl Dixon, lo scontroso cacciatore unitosi a Merle e al gruppo dei superstiti dopo la diffusione del virus che ha “zombificato” le persone. Ad annunciarlo sui social è stato lo stesso attore in un post dal sapore nostalgico.

L’attore nato a Hollywood nel 1969 ha scritto il post nel corso dell’ultimo giorno di riprese della quarta stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon. Come ben sanno gli appassionati, si tratta dello spin-off della serie tutta dedicata a Daryl. Il protagonista si ritrova catapultato, non si sa bene come, in una Francia (lì dove si è originato il virus) devastata dall’apocalisse zombie e preda dunque del caos più totale.

Nel post apparso sul suo profilo X (ex Twitter) Reedus ha scritto così: «Oggi è stato l’ultimo giorno di riprese per Daryl Dixon. È stata una gioia immensa per me interpretare questo ragazzo insieme a tutti voi per così tanto tempo. Mi sento davvero fortunato. Veramente. Grazie di cuore a tutti».

Ad accompagnare il messaggio un’immagine insieme poetica e inquieta dell’attore capace di incarnare alla perfezione – per oltre quindici anni – lo spirito indomito di Daryl. Nel terzo capitolo delle sue avventure l’iconico anti-eroe della serie si è riunito con la sua vecchia amica Carol.

I due si trovano in Spagna, dove si scontrano con una comunità corrotta, sconvolta da dinamiche di potere legate a un vecchio ordine monarchico. Quando il gruppo si appresta a salpare per fare ritorno in America, il loro tentativo fallisce. Si arresta così sul nascere il ritorno a casa dei protagonisti.

La quarta stagione della serie dovrebbe essere incentrata sul complicato viaggio di ritorno negli Stati Uniti. Le parole di Reedus hanno lasciato aperto il campo a diverse interpretazioni. Alcuni vi hanno letto solo un riferimento alla fine delle riprese della terza stagione, non un addio al personaggio di Daryl Dixon. Non pochi auspicano la riunione tra tra Rick e Daryl.

Difficile dire se la terza stagione dello spin-off abbia segnato la fine della storia per questo personaggio amatissimo. L’unica cosa che appare certa al momento è che le porte per un ritorno di Daryl non sono state chiuse del tutto.