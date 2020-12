The Voice Senior: Giulio Todrani, il papà di Giorgia, sceglie Loredana Bertè

Nella seconda puntata di The Voice Senior, in onda su Rai1 venerdì 4 dicembre 2020, è salito sul palco anche Giulio Todrani, il papà di Giorgia. Non una sorpresa, visto che lo aveva spoilerato in sede di conferenza stampa Al Bano.

77 anni, con l’esibizione sulle note di To Love Somebody di Michael Bolton, ha convinto tutti e quattro i giudici del programma di Antonella Clerici. Alla fine ha scelto di entrare nel team di Loredana Bertè.

Il primo a intuire che Giulio fosse il padre di Giorgia è stato Al Bano che si è rivolto così alla figlia Jasmine subito dopo aver premuto il tasto che ha girato la poltrona: “Mi sembra il papà di Giorgia“. Il resto lo ha fatto Gigi D’Alessio, che ha esplicitato la parentela strettissima tra il signor Giulio e la cantante romana nata al Festival di Sanremo.

Giulio Todrani, da subito interrogato sulla figlia, ha detto:

A Giorgia le ho fatto fare una grande gavetta, ha iniziato con me a 16 anni, mi faceva i cori quando io ero nei Juli & Julie. Cantava così già a 16 anni.

Niente da fare, almeno per il momento, per chi sperava in un duetto padre-figlia sul palco del talent show di Rai1. Al momento, Giorgia non ha rilasciato alcun commento sulla perfomance canora di papà Giulio.

Giulio Todrani: chi è?

Giulio Todrani ha fondato nel 1974 insieme ad Angela Bini il duo Juli & Julie. Con lo pseudonimo Giulio Sangermano ha inciso alcuni 45 giri e ha partecipato al Cantagiro nel 1970 con Che pasticcio nel mio cuore. Tra i nomi d’arte utilizzati anche Alan Soul.

Tra le più recenti apparizioni televisive, prima di The Voice Senior, da segnalare quella a Domenica In del 2018.