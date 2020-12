The Voice Senior termina questa sera, con la sua prima edizione, su Rai Uno. Ultima puntata in diretta, con Antonella Clerici alla conduzione, per questa spin off del celebre talent, con protagonisti e concorrenti Over 60. Il programma ha conquistato critici e pubblico, vincendo sempre le serate nelle precedenti puntate. E questa sera, sarà il televoto decidere chi merita di trionfare.

Durante la puntata di “Knock Out” di venerdì scorso, i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e Jasmine, e Clementino hanno dovuto ridurre la loro “scuderia”: infatti solo due concorrenti per team affronteranno la sfida finale e questa volta, a differenza delle puntate precedenti, sarà il pubblico da casa attraverso il televoto a giudicare le esibizioni e stabilire chi merita di vincere la prima edizione di The Voice Senior.

A contendersi il titolo troviamo per il “team Loredana” Erminio Sinni e Giovanna Sorrentino; il “team Gigi” schiera Marco Guerzoni e Elena Ferretti; il “team Carrisi” propone Tony Reale e Rita Mammolotti; infine a dare battaglia per il “team Clementino” saranno Roberto Tomasi e Alan Farrington. In vista del rush finale, ciascun coach ha preparato i concorrenti della propria squadra con sessioni di allenamento e prove per definire il repertorio di canzoni che presenteranno al pubblico nelle varie manche ad eliminazione.

Questa sera, ospite della puntata, sarà Gianna Nannini, come anticipatovi proprio su TvBlog.it

I quattro giudici dovranno tentare di portare avanti i loro artisti, lasciando, così, al pubblico, la scelta di chi deve ottenere il primo posto e quale team sarà il vincitore di questa prima edizione del talent show.

L’idea vincente di questo programma è stata proprio la leggerezza e la voglia di non prendersi troppo sul serio, con una serie di storie e di rivincite nella vita che hanno convinto e conquistato i telespettatori. Interessante anche la giuria amalgamata che ha divertito e stupito.

Appuntamento, quindi, questa sera, dalle 21.20 circa, per l’ultima puntata della prima edizione di The Voice Senior.