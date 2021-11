“The Voice Senior”, la conferenza stampa in diretta!

Dopo il successo della prima edizione, torna “The Voice Senior“. A partire dal 26 novembre, Antonella Clerici ci guiderà alla scoperta di nuove voci “agée” della musica italiana. Questa mattina, presso lo studio Rai di via Mecenate, verrà presentata la nuova edizione. Confermati, sulle poltrone da giurati, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. New entry: Orettia Berti.

La diretta della conferenza è prevista dalle ore 14.