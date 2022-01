The voice senior 2: Riccardo Cocciante super ospite della finale

Siamo ormai a pochi giorni dalla finale della seconda edizione di The Voice senior, il talent show della grande occasione per persone mature che hanno nel cuore e nell’anima la voglia di cantare, anche a squarciagola. Venerdì 21 gennaio 2022 infatti è prevista su Rai1, in diretta dagli studi Rai di Milano, la finale della seconda edizione del talent show di Rai1 prodotto con la collaborazione della Fremantle e con la conduzione di Antonella Clerici e con i coach di quest’anno che sono, come noto, Orietta Berti, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè.

Un percorso quello della seconda edizione di The voice senior che ha dato buoni frutti in termini di ascolti, buoni frutti per niente scontati e che sono certamente il viatico per una terza edizione per il prossimo autunno di Rai1. Ma torniamo dunque alla finale in diretta di venerdì sera, una finale che avrà come ospite, anzi super ospite, vista l’enorme quantità di dischi venduti nella sua carriera, oltre all’infinita serie di successi che sono contenuti nella sua immensa discografia, il grande Riccardo Cocciante.

Cocciante per altro è stato uno dei coach proprio della prima edizione italiana di The voice, andata in onda ormai alcuni anni su Rai2. Sarà dunque il grande artista nato a Saigon che terrà a battesimo la finale della seconda edizione del talent show The voice senior e di conseguenza i suoi finalisti che saranno ovviamente parecchio emozionati.

Nella semifinale andata in onda venerdì 14 gennaio 2022, i 4 giudici hanno scelto i 12 concorrenti (3 per ogni team/giudice) che passano alla finale di venerdì 21 gennaio 2022. Questi i terzetti finalisti per ogni squadra: per il team di Loredana Bertè gareggeranno Walter Stervini, Donata Brischetto e Lanfranco Carnacina. Per la squadra di Orietta Berti scenderanno in campo Cosetta Gigli, Franco Tortora e Roberto Barocelli. Clementino schiererà per il suo team Luciano Genovesi, Marcella Di Pasquale e Russell Russell. Per la formazione di Gigi D’Alessio sentiremo cantare Piero Cotto con Beatrice Pasquali, Claudia Arvati e Annibale Giannarelli.

Appuntamento dunque per la finale della seconda edizione di The voice senior per venerdì sera 21 gennaio 2022, in diretta su Rai1 con Antonella Clerici, Orietta Berti. Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Riccardo Cocciante super ospite.