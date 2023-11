The Voice Kids 2023 archivia la sagra di paese per le storie strappalacrime (ma evita i traumi infantili)

La sagra di paese è già un lontano ricordo. Per evitare l’effetto ripetizione, The Voice Kids 2023 ha scelto di privilegiare le storie strappalacrime dei suoi giovanissimi protagonisti.

Lo spin off baby di The Voice of Italy (The Voice Senior 3 arriverà invece a febbraio) era andato in onda nello scorso anno con due puntate pilota, peraltro con risultati di ascolto abbastanza lusinghieri. Stavolta le puntate previste sono cinque. Al timone confermata Antonella Clerici, mentre tra i coach troviamo Arisa al posto dei Ricchi e Poveri. Saldi in sella Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè.

L’innesto di Rosalba Pippa da Pignola tuttavia non è l’unica novità dell’edizione. Al di là di qualche ritocco al regolamento tra blocchi e superblocchi, la scrittura sembra aver mandato in un perenne Blue Monday quella che dodici mesi fa pareva una festicciola troppo zuccherosa.

Ad aprire le danze è Giuseppe, un bambino che sceglie di dedicare Il mondo di Jimmy Fontana al nonno, scomparso per il Covid. Il piccolo Giuseppe nella clip di presentazione è a pezzi, a dimostrazione che il mondo, quello vero, ha rimosso troppo velocemente la pandemia.

Ma nel kick off di The Voice Kids 2023 ad emozionare più di tutti è il 14enne Alexander. La sua interpretazione di Tango di Tananai è davvero molto toccante. Il giovane scrive anche dei pezzi per lui in cui racconta il suo passato in una casa famiglia. “So bene cosa sia la sofferenza, non credo ci sia bisogno di aggiungere altro”, commenta Loredana Bertè, che naturalmente si riferisce alla morte della sorella Mia Martini.

Al di là della scomparsa di un parente, evento comunque del tutto naturale, Antonella Clerici evita in qualsiasi modo i traumi infantili di natura più venale. Quando il piccolo Walter si avventura in un’interpretazione non indimenticabile di Sarà perché ti amo e nessuno dei giudici si gira, la conduttrice gli offre di diventare il suo valletto per la finale.