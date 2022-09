The Pursuit of Love – Inseguendo l’amore è la miniserie in 3 episodi targata BBC disponibile da oggi domenica 18 settembre su Sky On Demand, NOW in streaming e in un’unica serata su Sky Serie, adattamento del romanzo di Nancy Mitford del 1945, pubblicato in Italia da Adelphi Edizioni con il titolo Rincorrendo l’amore. Tre episodi capaci di far sognare chi è in cerca dell’amore, catapultandoci nell’Inghilterra negli anni precedenti alla seconda guerra mondiale attraverso due ragazze, due cugine Linda e Fanny, diverse anche nell’approccio all’amore. Lily James, Andrew Scott, Dominc West impreziosiscono il cast di The Pursuit of Love.

The Pursuit of Love – Inseguendo l’amore la trama

Cosa significa trovare il marito ideale? In un mondo dei nobili inglesi ancora divisi tra il passato e la modernità, Linda Radlett e la cugina Fanny sono due adolescenti che provano a trovare una risposta a questa domanda. Le due, in un mondo sempre più caotico e decadente, si ritrovano coinvolte in una serie di avventure e disavventure bizzarre e decisamente imprevedibili. La tanto ambita ricerca dell’amore si rivelerà un successo oppure sarà un fallimento?

The Pursuit of Love – Inseguendo l’amore il commento

The Pursuit of Love ci riporta in un mondo in cui le donne hanno un solo compito: trovare marito. Le ragazze vengono educate sin da subito a cresce con in testa questo solo obiettivo, chiunque provi a cercare una strada diversa è una sgualdrina se non peggio. E in un mondo che opprime, in cui gli uomini decidono le sorti delle loro mogli, madri, figlie, l’indipendenza è vista come una devianza da soffocare.

Emily Mortimer attrice ma soprattutto regista e sceneggiatrice degli episodi, riporta la lezione appresa con The Newsroom (di cui era protagonista), facendo uscire la commedia romantica ambientata nel passato da canoni prestabili, nascondendo nelle pieghe della ricerca dell’amore, uno spirito femminista ribelle e indipendente. La miniserie non cerca di stravolgere dinamiche del passato, ma le infarcisce di ritmo e movimento, costruendo scene capaci di parlare oltre i dialoghi. Ogni personaggio è una caricatura apparentemente priva di profondità, ma questa è una scelta ben precisa utile a rendere in modo esplicita la differenza con il contemporaneo. L’obiettivo non è rendere contemporaneo il passato, ma avvicinare al passato il pubblico di oggi con uno stile comprensibile e non respingente. Dominic West è il perfetto nobile di quegli anni, un padre padrone che “se fosse povero sarebbe stato arrestato” per come tratta i figli. Eppure questo era il mondo in cui Linda e Fanny dovevano cercare l’amore.

La carrellata di incontri che le due ragazze fanno nel corso della loro vita, porteranno gioie e dolori, felicità e disperazione ma serviranno a mostrare le diverse facce dell’amore. Ogni personaggio maschile è presentato attraverso dei tratti ben definiti, con delle inquadrature in soggettiva che ci fanno vivere le prime impressioni delle ragazze e delle schede che ricordano le presentazioni dei reality (come costruzione non come stile).

Una ricerca continua e disperata che farà crescere le due protagoniste, profondamente unite anche se diverse nell’approccio alla vita e all’amore. Soprattutto una volta cresciute le loro scelte le porteranno a separarsi. Linda, cresciuta in un ambiente rigido e oppressivo, cerca la libertà, la fantasia, la creatività; Fanny avendo sempre voluto allontanarsi dallo spettro di una madre che la abbandonò per inseguire il divertimento, sogna la stabilità.

The Pursuit of Love Il trailer

The Pursuit of Love – Inseguendo l’amore il cast

Lily James ed Emily Beecham guidano in modo egregio la serie, in particolare James stacca la sua Linda da precedenti personaggi simili interpretati da Downton Abbey a Cinderella, dando un pizzico di follia necessaria al personaggio. Follia che si ritrova in Andrew Scott e nel suo Lord Merlin, personaggio creativo, libero e per questo ideale per le caratteristiche dell’attore. Al contrario della rigidità che Dominic West porta al suo Matthew.

Lily James è Linda Radlett

Emily Beecham è Fanny Logan, cugina di Linda

Andrew Scott è Lord Merlin

Dominc West è Matthew Radlett

Dolly Wells è Sophie Radlett

John Heffernan è Davey

Freddie Fox è Tony Kroesig

Emily Mortimer è The Bolter

Shazad Latif è Alfred

The Pursuit of Love – Inseguendo l’amore quante puntate sono

La miniserie The Pursuit of Love – Inseguendo l’amore è composta da 3 puntate tutte subito disponibili su Sky Serie, On Demand e NOW.

The Pursuit of Love – Inseguendo l’amore come vedere in streaming

Per vedere la miniserie in streaming è necessario un abbonamento a NOW al pacchetto Intrattenimento. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso Sky Go.