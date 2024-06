Anticipazioni della puntata de La Promessa di mercoledì 5 giugno 2024, alle 14:55 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 3 AL 7 GIUGNO 2024

La Promessa, anticipazioni 5 giugno 2024: alla ricerca di Martina

Martina sparisce e ricompare

Padroni di casa, ospiti e personale a La Promessa sono in ansia per la scomparsa di Martina (Amparo Piñero) e vengono lanciate battute di ricerca che durano per tutta la notte. Anche se chi soffre di più è Curro (Xavi Lock), che la stava aspettando per fuggire con lei che, però, non si è mai presentata nell’hangar. Il rapporto tra Curro e Martina è rotto, quando, finalmente, Martina riappare: non è riuscita a fuggire con Curro ed è rassegnata al futuro che i genitori le hanno preparato. Abel parla con Martina che gli rivela di essersi chiusa nella legnaia a bere un’intera bottiglia di cognac. La ragazza non vuole affrontare la famiglia e prega Abel di riferire che ha bisogno di stare sola e riposare, cosa che irrita molto Margarita. Curro tenta di parlare con Martina che però si nega e il ragazzo si sfoga con Jana, rivelandole che lui e Martina sarebbero dovuti fuggire insieme la notte in cui la ragazza è scomparsa.

Salvador rifiuta l’aiuto di Maria e Lope

Maria (Sara Molina) e Lope (Enrique Fortun) riescono a raccogliere attraverso la vendita di dolciumi e donazioni varie il denaro per finanziare l’operazione di Salvador (Mario García), ma hanno una spiacevole sorpresa quando questi rifiuta decisamente. Per quanto si sforzino, nessuno della servitù riesce a convincere Salvador ad accettare i soldi raccolti e a sottoporsi all’operazione, e questo fa soffrire molto Maria.

Mauro aiuta Feliciano

Teresa (Andrea del Río) convince Mauro (Antonio Velázquez), che continua a mostrare la sua ostilità nei confronti di Feliciano, probabilmente a causa dell’autoritarismo e degli intrighi di Petra (Marga Martinez), ad aiutarlo a migliorare. Don Carlos (Ramón Ibarra) racconta a Candela (Teresa Quintero) e a Simona (Carmen Flores Sandoval) che si è riconciliato con sua figlia.

Jimena dice la verità alla madre

Jimena (Paula Losada) confessa a sua madre di non essere incinta e la donna le consiglia di stare il più possibile in intimità con suo marito, affinché la bugia diventi realtà e aggiunge che, nella peggiore delle ipotesi, dovrà simulare un aborto spontaneo. Jimena cerca l’intimità col marito nel tentativo di rimanere incinta, ma lui, che non riesce a togliersi dalla testa Jana, la evita. Inoltre, Manuel sembra ingelosirsi ora che Abel (Alejandro Vergara) e Jana vanno d’accordo.

Abel e Jana più vicini

Abel e Jana continuano ad avvicinarsi e sono sempre più amici. Romulo (Joaquín Climent), preoccupato per Pia (María Castro), chiede ad Abel di farle una visita. Il giovane medico spiega a Pia che i suoi disturbi sono dovuti alle contrazioni di prova e che non ha nulla di cui preoccuparsi. Pia entra in travaglio, e tutta La Promessa è in subbuglio. Le cose, però, si complicano e sembra che il parto durerà più del previsto. Abel chiede a Jana di assisterlo durante il parto della governante.

I sospetti di Alonso

Alonso (Manuel Regueiro), visto anche il comportamento di Martina che ha sconvolto tutti a La Promessa negli ultimi giorni, inizia a nutrire dei dubbi sul sostegno che stanno dando alla nipote e li condivide con Cruz: loro stessi hanno organizzato i matrimoni di Tomás (Jordi Coll) e Manuel senza consultarli. Ma tutti questi dubbi vengono messi da parte quando a La Promessa arriva una lettera inaspettata dalla Casa Reale!

La Promessa, replica puntata di oggi

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.