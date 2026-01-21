The Paper, la “costola” di The Office con Sabrina Impacciatore su Sky e Now: precarietà, idealismo e lotta quotidiana diventano ispirazione comica

Sky e Now puntano sulle grandi storie. Le serie fanno gola a tutti, specialmente quando portano con sè grande attesa e curiosità. Gli eventi televisivi, oggi, coincidono con la serialità e dimostrano che attendere un prodotto è ancora possibile nonostante l’avvento dello streaming e il potere dell’on demand. Anzi, soprattutto grazie a questi ausili l’utente è invogliato a cercare prodotti sempre diversi e nutriti di potenziale variegato.

Ecco perché la resa di progetti come Gomorra – Le origini e Breaking Bad, che aveva conosciuto i propri fasti in tempi non sospetti su Netflix, è stata chiara sin dalle prime battute. Sky, nello specifico, mai doma di un tale successo pensa anche a favorire contenuti di importazione. I quali, però, non devono tradire i valori dell’azienda. L’ultimo ritrovato in tal senso si chiama The Paper e indaga, con una forte percentuale di satira e ironia, sulla condizione del giornalismo a livello internazionale.

The Paper su Sky e Now

La mockumentary, nella fattispecie, prende spunto da The Office per dinamiche e sviluppo ma cambia prospettiva e argomentazioni. Il mondo dell’informazione diventa, quindi, sentiero percorribile per mettere in evidenza vizi, virtù e contraddizioni di un settore sempre più precario che avrebbe bisogno di una sferzata. Cambio di rotta che arriva attraverso un cast nutrito entro cui primeggia anche Sabrina Impacciatore. La nota attrice italiana aveva trovato consensi anche con The White Lotus, mentre in The Paper ha avuto l’occasione di ribadire la propria capacità di resa e adattamento scenico.

Il regista e i produttori l’hanno premiata, in termini di esposizione mediatica, proprio per la sua autenticità e professionalità. Qualità che la Impacciatore ha mostrato prontamente ogniqualvolta è stata chiamata a parlare pubblicamente, ospite anche in uno dei talk show più seguiti d’America. Jimmy Fellon, in particolare, è riuscito a tirarle fuori delle confessioni che nessuno – neppure in Italia – avrebbe osato scomodare. La nota interprete ha colto l’occasione anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “In America mi hanno valorizzato più che in Italia”, spiega.

La serie con Sabrina Impacciatore anche on demand

Il riferimento non è a qualcuno in particolare, ma al sistema. Negli USA, stando alla disamina della donna, non hanno alcun tipo di pregiudizio – anche per quel che riguarda l’anagrafe – guardano alla professionalità e alla resa. I ruoli sono determinati esclusivamente dalle caratteristiche necessarie all’interno di un prodotto. Non esistono altri fattori discriminanti o deterrenti, come l’età e i trascorsi. Conta il risultato. Impacciatore, nello specifico, qualche soddisfazione con The Paper se l’è tolta. Arrivando addirittura ai Grammy Awards.

Ora la serie diretta da Greg Daniels, Ken Kwapis, Yana Gorskaya, Paul Lieberstein, Tazbah Chavez, Jason Woliner, Jennifer Celotta, Matt Sohn, Dave Rogers e Jeff Blitz è disponibile anche su Sky e Now. Inoltre fino al prossimo 26 gennaio (data in cui inizia The Paper) tutti gli episodi The Office, altra serie pluripremiata, saranno su Sky Collection. Canale dedicato alle storie più particolari dell’azienda di Isleworth. Successivamente ogni episodio sarà disponibile all’interno del catalogo on demand. Guida consultabile anche dall’applicazione ufficiale disponibile gratuitamente per qualsiasi dispositivo mobile.