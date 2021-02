Donne, in età vittoriana e dotate di poteri soprannaturali, sono questi gli ingredienti di The Nevers la nuova attesa serie tv di HBO creata e prodotto da Joss Whedon (Buffy, The Avengers giusto per citare i prodotti più importanti per cui ricordarlo). The Nevers è attesa ad Aprile negli USA e in Italia dove arriverà in contemporanea su Sky Atlantic e Now Tv in streaming, come è stato annunciato in parallelo al rilascio del primo teaser trailer.

La serie, come mostrano le prime immagini, è un period drama dai connotati sci-fi e la vocazione femminile, un po’ una sintesi delle tendenze della serialità contemporanea. Al centro c’è infatti un gruppo di donne che sviluppano delle abilità sovraumane e si ritrovano ad affrontare diversi nemici e una missione che potrebbe cambiare il mondo.

Chi sono le protagoniste di The Nevers?

Laura Donnelly (Outlander) è Amalia True, la figura principale della serie, l’eroina più spericolata, impulsiva ed emotivamente compromessa della Londra tardo-vittoriana. Rimasta vedova, Amalia morirebbe per la causa e ucciderebbe per un drink: una vera minaccia per la soffocante società vittoriana, come si legge nella trama diffusa da HBO e Sky. Accanto a lei troviamo Penace Adair, interpretata da Ann Skelly, una giovane e brillante inventrice.

Olivia Williams è invece Lavinia Bidlow la leader delle “Touched,” come vengono chiamate le donne che hanno all’improvviso manifestato dei superpoteri, James Norton (visto in McMafia) e Tom Riley (Da Vinci’s Demons) sono rispettivamente Hugo Swann, un elegante e affascinante giovane pansessuale che gestisce un club segreto e un giro di estorsioni, e Augustus ‘Augie’ Bidlow, un nerd appassionato di ornitologia. Il ricco cast è completato da Rochelle Neil, Eleanor Tomlinson, Amy Manson, Pip Torrens, Denis O’Hare, Zackary Momoh, Elizabeth Berrington, Kiran Sawar, Anna Devlin, Viola Prettejohn, Ella Smith, Nick Frost e Ben Chaplin.

Joss Whedon e la stanchezza da pandemia

The Nevers, come abbiamo detto, è creata da Joss Whedon ma l’autore e regista ha abbandonato il progetto nei mesi scorsi per una forma di stanchezza lavorativa connessa alla pandemia. “Sviluppare e produrre The Nevers è stata una esperienza fantastica, ma ho capito che l’impegno e una produzione così imponente durante una pandemia globale non riuscirei a sopportarlo senza star male” ha spiegato Whedon motivando la decisione di lasciare le redini ai suoi collaboratori Jane Espenson, Doug Petrie e Philippa Goslett che ne è diventata showrunner.

La direzione creativa, la costruzione generale della serie è quindi stata data da Whedon ma gli impegni quotidiani della realizzazione della serie non hanno visto la sua presenza.