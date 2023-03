Che The Last of Us resterà come una delle migliori serie tv di questo 2023 lo avevamo capito già dai primi episodi, ma la conferma è giunta con l’episodio 9 (ovvero il finale di stagione), che Sky Italia e NOW hanno trasmesso nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo (e che si potrà vedere doppiato in italiano lunedì 20 marzo, su Sky Atlantic e su NOW). Estremamente fedele al finale del videogioco targato Naughty Dog da cui è tratto, l’ultimo episodio della serie è riuscito comunque a vivere di vita propria ed a regalare al pubblico alcuni dei momenti più emozionanti di tutta la stagione.

The Last of Us, episodio 9: il finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

Va detto che l’ultima puntata non riserva particolari colpi di scena (almeno non per chi conosceva già la trama) né momenti di azione degni di nota. Il finale di stagione, piuttosto, di concentra sul rinnovato rapporto tra i due protagonisti Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey). Prima, però, un flashback ci mostra il momento della nascita di Ellie: una scena in cui troviamo nei panni della madre Anna nientemeno che Ashley Johson, colei che, nel videogioco, presta la propria voce al personaggio di Ellie (e la somiglianza con Bella Ramsey c’è tutta: vedi a volte le coincidenze…). Anna partorì Ellie durante l’attacco di un infetto, che la ferì.

Dopo l’episodio precedente, in cui Ellie è stata rapita e, di fronte ad un tentativo di violenza sessuale, uccide il proprio aggressore prima di essere raggiunta da Joel, le dinamiche tra i due sono cambiate. Joel cerca di colmare con le sue parole l’insolito silenzio di Ellie, ancora sotto shock per quanto accaduto. Ed è proprio lei che, giunti a Boston, decide di andare fino in fondo con la loro missione perché, altrimenti, tutto quello che i due hanno vissuto nel loro viaggio non avrebbe avuto senso.

Una saggezza a cui Joel risponde con una confessione: il secondo giorno dello scoppio dell’epidemia da Cordyceps, vent’anni prima, cercò di togliersi la vita sparandosi, distrutto dal dolore per la morte della figlia Sarah (Nico Parker), uccisa da un soldato il giorno precedente. L’uomo, però, si mosse al momento dello sparo, provocandosi solo una ferita. “Il tempo guarisce le ferite”, è la lezione che Ellie dice di aver appreso, ma per Joel “non è stato il tempo” a guarire le sue: lo sguardo tra i due cementifica il loro rapporto, trasformando questo finale in un viaggio emotivo senza precedenti all’interno della serie.

I due sono poi raggiunti dalle Luci che, in maniera abbastanza brusca, li prelevano e portano nell’ospedale in cui Ellie, l’unica immune al Cordyceps, dovrebbe essere esaminata. Ed è qui che Joel ritrova Marlene (Merle Dandridge), la leader del gruppo di ribelle, che gli confessa l’amara verità: Ellie è nata con il Cordyceps dentro di sé motivo per cui ha dei recettori capaci di non considerare il fungo una minaccia. Per trovare la cura, quindi, il chirurgo deve asportare il suo cervello.

Serie Tv The Last of Us, da survival drama a hopeful drama: la recensione della serie tv su Sky e NOW Marlene, che conosceva la madre di Ellie e le aveva promesso prima che morisse di prendersene cura, sa che è una scelta dolorosa, ma l’unica possibile per salvare l’umanità. Joel, però, non ci sta e, in una sparatoria che lo vede liberarsi di ogni ostacolo e persona che si ritrova davanti, arriva nella sala operatoria in cui si trova Ellie. Uccide il chirurgo (dettaglio non da poco, e capiremo perché nella seconda stagione), prende la ragazza e scende nel parcheggio dell’ospedale, dove Marlene prova a convincerlo un’ultima volta, invano: anche lei viene uccisa da Joel, che non la risparmia perché sa che tornerebbe a cercare Ellie.

Quest’ultima si risveglia in auto: Joel decide di mentirle, dicendole che gli scienziati hanno trovato dozzine di persone immuni, e che l’ha portata via di corsa per un attacco di banditi che non gli ha lasciato altra scelta che quella di fuggire.

Per Joel ed Ellie il piano, ora, è quello di tornare nella comune in cui vive Tommy (Gabriel Luna), fratello di Joel. Nelle ultime scene, un sollevato Joel confessa ad Ellie che le e Sarah, seppur diverse, sarebbero sicuramente state amiche, mentre lei manifesta dei forti sensi di colpa per via delle persone che ha visto morire nella sua esistenza. Ma non è colpa sua, le garantisce Joel che, di fronte alla richiesta della ragazza di giurare che gli ha raccontato la verità su quando accaduto in ospedale le mente ancora.

The Last of Us, l’episodio 9 fedele al videogioco, ma unico nel suo genere

Chi ha giocato a The Last of Us ed ha visto il finale della prima stagione della serie tv, si è ritrovato davanti alla scelta di mettere in scena un finale praticamente identico rispetto alla versione uscita nel 2013. Craig Mazin e Neil Druckmann (creatore anche del videogioco) hanno maneggiato con cura del materiale che, per potenza narrativa, non aveva davvero bisogno di ulteriori modifiche.

Uguale, ma diverso: perché a rendere l’ultimo episodio di The Last of Us un’esperienza quasi inedita rispetto al videogame è l’interpretazione di Pedro Pascal e Bella Ramsey. Una coppia decisamente cresciuta di puntata in puntata, audace nel portare in scena i drammi individuali dei propri personaggi ma anche di unire le forze di fronte agli ostacoli. Joel ed Ellie non sono padre e figlia, non sono migliori amici, ma sono qualcosa di nuovo: un rapporto, il loro, che si basa su una fiducia non spontanea, su un affetto solidificato giorno dopo giorno e che cresce così come cresce la fidelizzazione del pubblico nei loro confronti. E che diventa incredibilmente realistico.

Bella Ramsey in The Last of Us 2?

Una coppia che rivedremo anche nella seconda stagione della serie, annunciata già a fine gennaio dalla Hbo e che proseguirà il racconto di Joel ed Ellie ispirandosi alla Parte II del videogioco, uscita nel 2020 ed ambientata qualche anno dopo le vicende della prima stagione.

Proprio questo salto temporale potrebbe far ipotizzare la possibilità di un recasting del personaggio di Ellie. Ipotesi immediatamente scartata dai due creatori della serie che, in una conferenza stampa in occasione del finale di stagione, hanno confermato la volontà di mantenere Ramsey nel cast (l’attrice, tra l’altro, ha 19 anni, la stessa età di Ellie nella Parte II).

“L’unico scenario in cui la potremmo rimpiazzare è quello in cui lei stessa dovesse venire da noi per dirci ‘Non voglio più lavorare con voi, ragazzi'”, ha detto Druckmann, che ha aggiunto ironicamente che “anche in quel caso, comunque, cercheremmo di convincerla”.

Quando esce The Last of Us 2?

Dopo il finale della prima stagione, ce lo stiamo domandando tutti. A questa domanda, per ora, non c’è ancora una risposta, sebbene Pedro Pascal abbia detto che le riprese della seconda stagione dovrebbero cominciare nel corso del 2023: considerato che per la stagione 1 ci sono voluti duecento giorni di riprese e vari mesi per la post-produzione e gli effetti speciali, possiamo supporre che The Last of Us 2 andrà in onda a metà 2024 se non dopo.

Per quanto riguarda la trama della seconda stagione, la Parte II del videogioco sarà ovviamente il punto di riferimento. E se temete che tutti gli eventi della Parte II non possano starci in nove-dieci episodi, avete ragione: Druckmann ha già affermato che si sta pensando all’eventualità di raccontare solo una porzione di quanto accade nella Parte II, lasciando il resto per un’eventuale terza stagione di The Last of Us. A questo aggiungete le voci di una possibile Parte III del videogioco che sarebbe allo studio: di materiale, insomma, ce n’è ancora molto.