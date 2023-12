The Kolors in gara tra i Big a Sanremo 2024: è la seconda partecipazione al Festival. Nel 2015 hanno vinto l’edizione quattordici di Amici

I The Kolors saranno in gara tra i Big di ‘Sanremo 2024‘ in onda da martedì 6 a sabato 10 febbraio 2024. L’annuncio è stato dato dal direttore artistico e conduttore della kermesse festivaliera, Amadeus, durante l’edizione delle 13.30 di oggi, domenica 3 dicembre 2023, del Tg1.

The Kolors a Sanremo 2024: i precedenti in tv

Nel 2015, la formazione, composta da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni) ha vinto la quattordicesima edizione di ‘Amici’. Dal 2018, il frontman, Stash, è stato professore e giudice del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

The Kolors: i precedenti a Sanremo

Nel 2018, la band ha preso parte al ‘Festival di Sanremo’ con ‘Frida (mai, mai, mai)’, primo loro brano totalmente in lingua italiana, classificandosi al nono posto.

“L’ambizione di un artista è quello di arrivare a tutti. Non voglio dire le solite ca**ate che si dicono sul Festival. Sanremo da 4-5 anni non è più quello di una volta, ossia una occasione che serviva a “riposizionare” alcuni artisti. Oggi è la Champions League della musica italiana e se non si considera questo, vuol dire che si sta rinunciando alla grande possibilità di arrivare a un grandissimo pubblico per proporre nuova musica” (Intervista a Il Fattoquotidiano, settembre 2023).

Questa estate, la loro ‘Italodisco’ (scritto da Davide Petrella, Dardust, Alessandro Raina e Antonio Stash Fiordispino) è stato il tormentone dei mesi più caldi. Dopo l’addio di Daniele Mona e l’ingresso di Dario Iaculli, che ha preso il posto di Daniele Mona nel 2022 ed il cambio di casa discografica (da Universal Music a Warner Music Italy), per il gruppo musicale si apre una nuova stagione… di successi senza tempo!

Tra i brani più conosciuti ricordiamo ‘Everytime’, ‘Me Minus You’, ‘Why Don’t You Love Me?’, ‘OK’, ‘Pensare male’, ‘Los Angeles’, ‘Cabriolet Panorama’, ‘Non è vero’.