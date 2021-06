Attenzione l’articolo contiene Spoiler su The Good Doctor

La notizia è ormai nel fantastico mondo di internet da qualche ora ma per un eccesso di prudenza nei confronti di chi guarda le serie tv abbiamo deciso di non mettere in primo piano il nome di chi ha abbandonato The Good Doctor. Fatta questa premessa e abbandonata la cautela iniziale entriamo nel merito con la notizia dell’addio di Antonia Thomas che interpreta la dottoressa Claire Brown a The Good Doctor.

L’attrice ha annunciato l’addio alla serie tv ABC (prodotta da Sony), in Italia in prima visione su Rai 2, con un’intervista a deadline rilasciata a poche ore dal finale di stagione. Senza raccontare i dettagli di quella che sarà la sua uscita di scena (che in Italia vedremo in autunno) possiamo dirvi che non sarà un addio traumatico. Il personaggio sopravvive e Antonia Thomas ha già aperto alla possibilità di tornare come guest star.

Quando un attore/attrice esce da una serie tv rinnovata e di cui è protagonista, le ragioni sono sostanzialmente due: una scelta personale o una decisione creativa degli autori. Nel caso di Antonia Thomas la decisione è stata tutta sua, con l’attrice che ha rinunciato ad altri due anni di contratto sicuri (sempre che la serie arrivi alla sesta stagione dopo la prossima quinta).

Nata a Londra e cresciuta con la serialità britannica da pochi episodi, Thomas, che si è fatta conoscere con Misfits e Lovesick, ha iniziato a sentire l’esigenza di uscire dal circolo della tv generalista in cui per 18/20 puntate interpreti sempre lo stesso personaggio, con formule più o meno simili.

Sono entusiasta di esplorare nuove opportunità creative. Come attrice ho sempre trovato importante la versatilità e la creatività. Arrivo dal mondo britannico dove interpreti un ruolo, giri un paio di mesi perchè spesso hanno solo 6 episodi e poi puoi fare altro. Credo che dopo aver dedicato quattro anni a Claire per me è arrivato il momento di cercare qualcosa di diverso.

Thomas ha poi spiegato di aver manifestato questa sua esigenza a David Shore, autore e produttore della serie, alla fine della terza stagione di The Good Doctor, dando così tutto il tempo di preparare l’uscita di scena del personaggio nel migliore dei modi.

La serie tv con Freddie Highmore come protagonista non è nuova ai cambi di cast, lo scorso anno fu clamorosa l’uscita di Nicholas Gonzalez, ci sono attori/personaggi che non hanno superato la prima stagione come Chuku Modu/Jared, Beau Garrett/Jessica, Tamlyn Tomita/Allegra Aoki e altri che sono diventati fissi nel cast entrando dopo come Will Yun Lee/Alex Park, Fiona Gubelmann/Morgan, Christina Chang/Audrey Lim, Paige Spara/Lea.

La quarta stagione, dopo i primi due episodi dedicati al Covid, ha visto l’arrivo di un gruppo di nuovi specializzandi di cui due Asher Wolke interpretato da Noah Galvin e Jordan Allen interpretata da Bria Samonè Henderson sono diventati fissi e promossi regular per la quinta stagione.

E dalle ultime due puntate della quarta stagione, ambientate in Guatemala, resterà nel cast della serie il chirurgo di Medici Senza Frontiere Mateo Rendón Osma, interpretato da Osvaldo Benavides.