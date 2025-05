The Gentlemen, al via le riprese: nel cast Michele Morrone, Benedetta Porcaroli e Sergio Castellitto

Spin-off dell’omonimo film del 2019 di Guy Ritchie, “The Gentlemen” è una serie televisiva britannica di Netflix del 2024. Dopo aver conquistato il pubblico delle sale, cattura anche gli amanti dello streaming, ai quali fa un ulteriore regalo con una seconda stagione che si annuncia ricca di novità. Soprattutto per il pubblico italiano.

Netflix ha annunciato ufficialmente l’inizio delle riprese, con un’uscita presumibilmente prevista per la fine dell’anno. Il colpo di scena arriva con un breve teaser pubblicato sui canali ufficiali, che non svela molto sulla trama, ma conferma ciò che i fan sospettavano: la storia si espanderà, non solo nella narrazione ma anche geograficamente.

“Sono lieto di tornare sul set per la seconda stagione di The Gentlemen. Questo capitolo vede una deliberata espansione, sia geografica che tematica, mentre viaggiamo dalla campagna inglese ai laghi italiani.” ha fatto sapere Guy Ritchie in un’intervista, che torna alla regia insieme a Eran Creevy– ” Eddie e Susie si trovano a navigare in un impero sempre più volatile mentre sono assediati su tutti i fronti da un’affluenza di nuovi giocatori enigmatici. La posta in gioco è più alta, le dinamiche di potere sono più precarie e sono entusiasta di collaborare ancora una volta con questo cast e questa troupe eccezionali.”

Tre attori italiani in The Gentleman 2

Proprio in questo nuovo respiro internazionale che spiccano i nomi di Michele Morrone, Benedetta Porcaroli e Sergio Castellitto. Tre presenze forti, ciascuna con uno stile recitativo proprio pronte a confrontarsi con un universo narrativo carico di tensioni e doppi giochi.

E’ chiaro che Guy Ritchie abbia voluto alzare l’asticella per questo secondo capitolo che si annuncia già molto brillante. Il tono resta fedele alla formula che ha reso celebre la serie: un mix affilato di dialoghi incalzanti, colpi di scena e personaggi moralmente ambigui. Tuttavia, il coinvolgimento di attori italiani e l’anticipazione di nuove ambientazioni lasciano intuire che il gioco si fa ancora più complesso.

La prima stagione aveva introdotto il pubblico alla figura di Edward “Eddie” Horniman, interpretato da Theo James, un giovane aristocratico che si ritrova erede di un impero della cannabis nascosto dietro le facciate impeccabili della nobiltà inglese. Da ex ufficiale militare a inaspettato boss, Eddie si era lanciato in una scalata criminale senza esclusione di colpi, affiancato dalla pragmatica e scaltra Susie (Kaya Scodelario).

La seconda stagione riparte da lì, con Eddie e Susie impegnati a consolidare la loro posizione e a spingere l’attività verso nuovi orizzonti. Ma l’equilibrio costruito con fatica si rivela precario: nuove minacce si affacciano e il personaggio di Bobby, sempre meno controllabile, potrebbe far crollare tutto. In questo contesto di fragili alleanze e pericoli imminenti, i nuovi personaggi interpretati da Morrone, Porcaroli e Castellitto sembrano destinati ad avere un ruolo chiave, forse proprio legato a quelle “incursioni italiane” annunciate da Ritchie.

Nel cast ritornano anche Daniel Ings, Ray Winstone, Joely Richardson, Vinnie Jones, Jasmine Blackborrow e Giancarlo Esposito. A rafforzare ulteriormente il comparto internazionale ci saranno new entry come Hugh Bonneville e Maya Jama.