I fan italiani del supereroe più veloce del piccolo schermo guardano con invidia e un pizzico di preoccupazione le notizie che arrivano dagli Stati Uniti. The Flash è stata infatti ufficialmente rinnovata per una nona stagione da The CW, ma della serie DC/Warner Bros si sono perse le tracce alle nostre latitudini. Sono ormai quasi due anni che non si vede un episodio di The Flash in Italia, dalla scorsa settima stagione.

Tra le varie serie tv del fu Arrowverse, nel frattempo diventato DCverse vista la chiusura di Arrow, solo Supergirl è stata completamente distribuita in Italia dai canali Premium che poco prima di spegnersi hanno trasmesso anche l’ultima stagione. Con la chiusura dei canali Premium le serie DC/Warner sono finite in un limbo, ostaggio di una “lotta” tra i diritti. Una situazione paradossale nell’era dello streaming e delle contemporaneità.

The Flash e le altre serie tv rinnovate

Nelle ultime ore il canale in chiaro americano The CW ha rinnovato non solo The Flash per la nona stagione ma anche Superman & Lois per una terza (totalmente inedita in Italia), Walker per una terza (la prima in Italia è stata trasmessa da Italia 1), Nancy Drew per una quarta (inedita in Italia), Riverdale per la settima (in Italia “salvata” da Prime Video e Netflix), All American per una quinta (la quarta è inedita in Italia) e Kung Fu per la terza stagione (la prima trasmessa da Italia 1).

L’annuncio è arrivato in ritardo rispetto agli anni precedenti e soprattutto non tutte le serie tv sono state rinnovate. Infatti in questa annata il canale sta vivendo una fase particolare della sua vita. The CW è infatti co-gestito da Paramount e Warner Bros, i suoi ascolti live in prima serata sono molto bassi ma per anni le sue serie tv hanno beneficiato di un ricco accordo di distribuzione con Netlfix. La nascita delle piattaforme di streaming Paramount+ e HBO Max (di WarnerMedia) ha spezzato questo accordo e cambiato le prospettive dei due studios.

La vetrina in chiaro di prodotti “giovani” e di genere da distribuire in streaming non sembra più così fondamentale e Paramount/Warner starebbero cercando acquirenti per la quota di maggioranza di The CW. E secondo le indiscrezioni che arrivano dagli USA sembra che il consorzio di tv locali Nexstar che distribuisce il segnale di The CW sarebbe interessato all’acquisto. Per questo i rinnovi non sarebbero così imponenti come in passato, visto che potenziali nuovi “padroni” potrebbero voler metter mano alla programmazione.

The CW: le serie tv non rinnovate

Per questo non sono state ancora rinnovate 4400, con la prima stagione terminata il 14 febbraio, reboot della serie in cui un gruppo di persone scomparse nel corso del tempo, riappare poi misteriosamente avendo misteriosi poteri. Non rinnovata Batwoman con la terza stagione conclusa nelle scorse settimane ma anche una delle serie tv The CW con la minor crescita nei giorni successivi.

In bilico anche Charmed anche se la quarta stagione è ancora in corso, così come è in corso la prima di All American: Homecoming. In onda in queste settimane anche Dynasty 5 (che funziona molto bene all’estero su Netflix), Legacies s.4, Naomi s.1 . In bilico anche In The Dark e Roswell, New Mexico (ma la quarta stagione deve ancora iniziare), Legends of Tomorrow ma la settima stagione secondo alcune indiscrezioni potrebbe esser stata l’ultima, Stargirl ma la terza stagione deve ancora iniziare.

The CW e le serie tv sparite in Italia

Come abbiamo quindi visto non è solo The Flash ad avere una programmazione complicata in Italia. Anche Superman & Lois è ancora inedita, così come mancano due stagioni di Legends of Tomorrow, non abbiamo ancora conosciuto Nancy Drew e siamo in costante ritardo con Kung Fu e Walker. In particolare le serie tv DC/Warner sono sempre state trasmesse in prima visione dai canali Premium e Infinity e successivamente in chiaro da Italia 1 (anche se i tentativi in prima serata non sono andati benissimo).

Inutile far finta di nulla, queste tipologie di serie tv hanno un pubblico principalmente giovane che ha sicuramente trovato soluzioni alternative per recuperare gli episodi. Al momento non abbiamo una data, nè delle ipotesi sul possibile approdo in Italia delle stagioni inedite di The Flash, Superman & Lois, Legends of Tomorrow ma probabilmente finiranno in chiaro su Italia 1 e/o Italia 2. Anche se tutte queste serie tv avrebbero bisogno di una casa in streaming in cui recuperare tutte le stagioni e perchè no, vederle in contemporanea con gli USA o quasi. Ma HBO Max non arriverà a breve per via dell’accordo ancora in essere tra WarnerMedia/HBO e Sky, mentre Paramount+ a settembre dovrebbe arrivare in Italia ma risolverebbe solo una parte del problema e soprattutto non le serie tv DC Comics più attese. Non resta che aspettare futuri sviluppi con la consapevolezza che quando questa situazione si sbloccherà avremo tantissimi episodi da vedere.

Fonte: deadline