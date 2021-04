The Fear Index, Sky annuncia una miniserie in 4 parti con Josh Hartnett

Sky annuncia una nuova miniserie internazionale, The Fear Index tratta dal romanzo di Robert Harris e che vedrà nel ruolo del protagonista un attore come Josh Hartnett capace di passare dal cinema alla serialità contemporanea come con Penny Dreadful. La sceneggiatura dell’adattamento è stata affidata a Paul Andrew Williams (Broadchurch) e Caroline Bartleet, mentre ad affiancare Sky Studios in produzione è Left Bank Pictures reduce da successi seriali di questi ultimi anni come Quiz (in Italia su TIMvision), The Crown (su Netflix), The Halcyon e altri ancora.

Al centro la storia del dottor Alex Hoffman, interpretato da Hartnett, scienziato e genio informatico in procinto di fare una fortuna nel mondo della finanza. Infatti insieme al socio e suo migliore amico Hugo, stanno per presentare agli investitori del loro fondo speculativo, il VIXAL-4, un sistema guidato dall’Intelligenza Artificiale che sfrutta i timori nei mercati finanziari e opera molto velocemente in modo da ottenere grandi rendimenti. Il sistema studiato promette guadagni miliardari facendo diventare i ricchi semplicemente ancora più ricchi. Ma Alex e Hugo non avevano previsto che le cose potessero precipitare. Alex si trova a vivere 24 ore da incubo un viaggio frenetico che attraversa la realtà, la memoria e la fantasia paranoide, costringendolo a mettere in discussione tutto ciò che vede.

Nel cuore pulsante del distretto finanziario di Ginevra, la sanità mentale di Alex viene scossa da un brutale attacco in casa sua da parte di un uomo che conosce tutti i suoi codici di sicurezza. Insieme ad altri eventi inspiegabili Alex è convinto che qualcuno sta cercando di incastrarlo. Ma quando emergono alcuni segreti del suo passato, ci sarà qualcuni disposto a credergli? Di sicuro non il detective Leclerc assegnato al caso, e che fatica a decifrare questo ex scienziato del CERN.

Nemmeno la sua talentuosa moglie artista Gabby, sembra seguire la sua follia, mentre per Hugo l’unica preoccupazione è il business. Il genio e l’inventiva possono essere molto solitari e, in un mondo moderno fatto di intelligenza artificiale, capitalismo e scoperte tecnologiche, il dottor Alex Hoffman potrebbe dover imparare a proprie spese che non è sempre facile prevedere come e quanto dalla creazione si possa arrivare alla distruzione.

Accanto a Hartnett nei ruoli principali troviamo Leila Farzad nei panni della moglie Gabby, Arsher Ali in quelli di Hugo mentre Grégory Montel sarà l’investigatore Leclerc. Le riprese dei 4 episodi inizieranno in queste settimane in Ungheria e la serie è così attesa entro l’anno anche in Italia su Sky e NOW.