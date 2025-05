The Family, le anticipazioni fino al 9 maggio: cosa succederà

Alta tensione nei prossimi episodi di The Family, condita da inaspettati colpi di scena. La storia d’amore più che complessa tra Aslan e Devin, sarà sempre più messa alla prova, da dinamiche disfunzionali che purtroppo avranno conseguenze anche nel rapporto tra i due coniugi.

Mai come in questa seconda stagione, infatti, la madre di Aslan, Hülya, sarà tanto determinata ad allontanare il figlio dalla psicologa. Per l’uomo, tenere in equilibrio il suo rapporto con la moglie e quello con la madre, diventerà sempre più difficile, causa anche ulteriori eventi che porranno la coppia di fronte a conflitti interni.

La relazione tra Aslan e Devin nasce già all’interno di un contesto complesso, fatto di strategie, giochi di potere, attività illecite e loschi intrighi. L’amore tra i due protagonisti sembra non bastare, e alla fine di questa stagione scopriremo se sarà abbastanza forte da superare i vari ostacoli che si frapporranno.

Le trame dei prossimi episodi, fino al 9 maggio, vedranno il rapporto tra Devin e Aslan sempre più teso, complice l’ennesimo dramma in famiglia.

The Family, spoiler fino al 9 maggio: Devin fa infuriare Aslan e Hülya

Le anticipazioni delle prossime puntate di The Family 2, che va in onda da lunedì a venerdì ore 16:50 su Canale 5, vedranno Hülya alle prese con Nedret, che piomberà a casa sua e con cui non sarà semplice confrontarsi.

Ma non è tutto, perché la madre di Aslan sarà sempre più determinata a ottenere la custodia dei suoi nipoti, e non intenderà fermarsi davanti a nulla. Ad aiutarla, sarà Ibrahim. Nel frattempo, la situazione di Leyla in carcere andrà peggiorando. La costringeranno, infatti, a prendere una sostanza proibita, e dai risultati delle analisi, emergerà il rischio di una condanna ancora più pesante per la donna.

Intanto, Iskender e Turgut si metteranno di nascosto, sulle tracce di Ibrahim e scopriranno che vede in segreto, Cihan. Durante una cena in cui Aslan inviterà tutta la famiglia, fingendo di voler sedare le discussioni, Ibrahim avrà un malore e finirà in coma diabetico.

Si scoprirà, peraltro, che Aslan sapeva che Ibrahim si sarebbe potuto sentir male, in quanto era al corrente del fatto che Serap aveva scambiato la siringa dell’insulina dell’uomo, con un’altra.

Il malore di Ibrahim occorrerà davanti a tutti, e l’uomo sarà portato in nosocomio. Ma Devin, per evitare che i figli di Leyla possano essere investiti da ulteriori eventi traumatizzanti, li porterà via. La scelta della donna, tuttavia, creerà nuovi conflitti con Hülya, e anche con Aslan.