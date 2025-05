The Family, Beautiful e La Promessa: le anticipazioni del fine settimana

The Family, Beautiful e La Promessa sono tre soap molto seguite, hanno un vasto pubblico che non manca all’appuntamento quotidiano e che si appassiona in moto totale alle vicende narrate. Dalla Forrester Creation alla Turchia di Aslan e Devin, protagonisti di The Family fino a La Promessa che racconta la storia d’amore di Jana e Manuel, i colpi di scena non mancheranno. Le tre soap sono punti fermi di Mediaset che nell’ultime stagioni tv ha ottenuto risultati soddisfacenti puntando sulle telenovele turche e spagnole, ha inoltre consolidato il primato di Beautiful. Di seguito le anticipazioni del fine settimana.

La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Maria è in crisi a causa dell’assenza di Salvador. La giovane non riesce ad abituarsi all’idea di stare sola e questo le provoca una serie di disagi e ansie, uno stato d’animo percepito anche dai telespettatori che non mancano di preoccuparsi per lei. Situazione complicata anche per Marcelo che mal tollera le regole imposte da Don Romulo, il giovane si trova così compresso in una situazione che tuttavia lo porta a riconsiderare le sue azione. Molto preoccupata per lui è Teresa che lo invita a stare attento e non tirare la corda: potrebbe compiere errori irreparabili, da cui non si torna indietro.

Virtudes rende felice Simona, le riferisce delle buone notizie che le fanno tornare il buon umore. Ricardo invece sospetta che Romulo gli stia nascondendo qualcosa, anche se non ha ancora capito qual è il segreto che tutela con estrema attenzione. Nelle prossime puntate scoprirà tutto e affronterà il genitore. Tra Curro e Cruz, invece, si crea una particolare tensione per colpa di Julia. Le anticipazioni de La Promessa rivelano anche la nascita di nuovi rapporti interpersonali che susciteranno l’attenzione dei telespettatori.

Beautiful

Protagonista delle puntate del fine settimana di Beautiful è sicuramente RJ, che negli ultimi tempi ha creato un rapporto speciale con il nonno. I due hanno collaborato alla realizzazione di una nuova collezione della Forrester Creation nonostante gli ostacoli posti da Ridge. R.j viene messo a conoscenza di una notizia che lo lascerà senza parole. Il nonno sta molto male e ha solo 6 mesi di vita: un’informazione che lo paralizza e che gli crea un profondo disagio.

A scuoterlo proprio Eric che lo invita ad impegnarsi e non farsi travolgere da emozioni negative. Il figlio di Brooke e Ridge è sotto pressione non solo per il malessere del nonno, ma anche perché deve affrontare la competizione con gli Spencer. Per questo Eric in modo saggio lo invita a rimanere concentrato, nulla lo deve distrarre dall’obiettivo i vincere. Intanto Esther, l’amica di Lauren, continua ad uscire con Charlie, i due danno alla trama quel quid leggero che si alterna alle varie storie drammatiche che negli ultimi tempi hanno travolto i protagonisti della soap. Anche Hope e Thomas sono preoccupati per il futuro dell’azienda e si chiedono se Stephanie avrebbe approvato questa faida famigliare.

The Family

Nuove tensioni e difficoltà si accentuano nella trama di The Family, soap turca in onda nel primo pomeriggio di Mediaset. La serie ha come protagonista Aslan, che si trova a vivere un momento complicato. Non a caso avverte Ekrem che la situazione non è delle migliori e potrebbe anche precipitare per questo lo invita a lasciare la città. Ma quest’ultimo non ha nessuna intenzione di andare via. Devin, invece, decide di allontanarsi, non vuole essere coinvolta in giri malavitosi: la notizia sconvolge Ekrem, Turgut e Iskender.

L’addio di Devin rappresenta il punto di rottura del gruppo e annuncia un cambiamento inaspettato. Le prossime puntata di The Family riveleranno alcune svolte inattese. Una donna misteriosa fa visita a Nedret, la signora tenta di convincerla a sostenere Aslan: cederà all’invito? Ekrem chiede a Elif di sposarlo e Yagmur conosce Bedri, fra i due nasce una particolare rapporto visto che il ragazzo dai primi incontri si mostra particolarmente audace.