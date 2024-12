The Day of the Jackal, quando va in onda l’ultima puntata?

Da quasi un mese, il venerdì sera di Sky Atlantic è riservato a The Day of the Jackal, la serie Sky Original che si sta avvicinando al finale di stagione: ma quando andrà in onda l’ultima puntata? Serve fare chiarezza, dal momento che la programmazione Sky questa settimana cambia rispetto a quelle precedenti di messa in onda della serie.

The Day of the Jackal, l’episodio 9

Cominciamo con rassicurare i telespettatori che l’episodio 9, il penultimo della prima stagione, va regolarmente in onda questa sera, venerdì 6 dicembre 2024, alle 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW. A differenza delle settimane scorse, però, questa sera va in onda un solo episodio e non due in prima tv (subito dopo il nono episodio sarà riproposto l’ottavo). Come mai?

The Day of the Jackal, quando il finale di stagione?

Il motivo è assolutamente semplice e riguarda la messa in onda degli episodi nel Regno Unito. Qui, infatti, i primi cinque episodi della stagione erano stati messi a disposizione nello stesso giorni, giovedì 7 novembre 2024. Dalla settimana successiva, invece, Sky ha fatto uscire un episodio a settimana.

Sky Italia al debutto della serie, l’8 novembre, aveva quindi a disposizione già cinque episodi: da qui la decisione di farla debuttare con un doppio episodio, cosa che si è ripetuta anche nelle due settimane successive, il 15, 22 e 29 novembre, arrivando così alla messa in onda dell’episodio 8.

In questo modo, Sky Italia si trova in pari con la trasmissione degli episodi nel Regno Unito, dove ieri, 5 dicembre, è andato in onda l’episodio 9, quello in onda questa sera. Decidendo fin dal debutto della serie di rispettare la messa in onda inglese, ecco che quindi si è reso necessario interrompere la messa in onda di due episodi per volta e proporre le ultime due puntate in altrettanti appuntamenti settimanali. Per questo motivo, il finale di di stagione di The Day of the Jackal andrà in onda venerdì prossimo, 13 dicembre, 24 ore dopo la messa in onda nel Regno Unito.

The Day of the Jackal 2 si farà

Parliamo di finale di stagione perché a fine novembre è giunta la notizia che The Day of the Jackal 2, seconda stagione della serie tv, si farà. Merito del successo di critica e ascolti ottenuti dalla serie sia in Patria che all’estero.

La serie con Eddie Redmayne e Lashana Lynch, rivisitazione del romanzo di Frederick Forsyth “Il giorno dello sciacallo” e del successivo pluripremiato film del 1973 della Universal Pictures, nel Regno Unito è diventata la serie Sky Original più vista di sempre e la serie più vista in assoluto su Sky degli ultimi due anni, mentre In Italia, Germania, Austria, Svizzera e Irlanda la serie fa registrare ovunque il debutto più importante di sempre per una produzione originale Sky inglese.

Un successo dimostrato anche dalla vendita della serie all’estero, con oltre 200 territori già raggiunti. Numeri che hanno convinto Sky a rinnovare The Day of the Jackal per una seconda stagione, che andrà in onda prossimamente su Sky Italia.