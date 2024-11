The Day of the Jackal, su Sky un thriller con una doppia anima, elegante e frenetica: recensione, trama e cast

The Day of the Jackal (Il giorno dello sciacallo) è una nuova serie tv Sky Original, prodotta da Carnival Film e realizzata in collaborazione con Peacock, che si ispira al romanzo di Frederick Forsyth e al film del 1973, trovando una sua strada contemporanea, impeccabile sotto diversi punti di vista. Un thriller profondo, elegante e raffinato che in 10 episodi ci porterà in giro per l’Europa, facendoci tifare per le sorti di uno spietato serial killer mercenario. Appoggiandosi sull’ottima interpretazione di Eddie Redmayne, scopriamo perché The Day of the Jackal è una tra le migliori serie tv di questo 2024, in arrivo da venerdì 8 novembre su Sky Atlantic, on demand e in streaming.

The Day of the Jackal, la trama

La serie The Day of The Jackal segue le vicende di un assassino dai mille volti e dai nomi diversi, che per semplicità chiameremo lo Sciacallo, che vive nel lusso commettendo omicidi su commissione. Lo incontriamo durante un lavoro a Monaco mentre uccide un candidato politico e gli viene proposto un importante incarico che potrebbe permettergli di ritirarsi visto il ricco compenso. Intanto però, proprio l’omicidio di Monaco, attira l’attenzione dell’MI6 i servizi d’intelligence inglesi e in particolare di un’agente, Bianca Pullman, che finisce per essere ossessionata dalla caccia allo Sciacallo. A complicare la vita del metodico assassino, c’è anche una moglie spagnola, completamente ignara della sua vera carriera e che inizia a farsi delle domande dopo un incontro fortuito.

The Day of the Jackal, la recensione

The day of the Jackal è un impeccabile esempio di raffinato artigianato seriale inglese. Come in ogni settore dalla moda all’architettura, alla ristorazione fino all’oggettistica, anche nel mondo audiovisivo ci sono diversi livelli di qualità e manifattura. A seconda del prodotto che si desidera ormai è noto a chi bisogna rivolgersi, così se si è in cerca di un raffinato thriller impeccabile e curato, è ormai chiaro che è necessario bussare alla porta di un negozio inglese. Qui Sky e Carinval Film ci portano in una corsa frenetica in giro per l’Europa, con scenari anche inaspettati come Tallin, la costa della Crozia, Cadice o Monaco, ma senza mai perdere di vista il proprio gusto per l’umanità che si nasconde tra le pieghe del thriller.

Ogni dettaglio si incastra alla perfezione in una tela ben curata, senza però mai dare la sensazione di un prodotto troppo studiato e costruito al punto da diventare un esercizio stilistico. Un lavoro di artigianato di alto livello, di chi sa come si maneggia la materia seriale, la costruzione di ogni singola puntata, l’equilibrio complessivo di una produzione da circa 10 ore. A partire dalla sigla, che fa entrare nel mondo di un fumoso night del passato, la colonna sonora accompagna l’azione con scelte mai banali o abusate nel mondo della cinematografia.

La serie porta lo spettatore a tifare per lo Sciacallo, si vive la sua missione, la sua sofferenza in prima persona, ponendo sempre più quei dubbi che fanno bene alla narrazione sul confine labile tra bene e male. Soprattutto quando a dare la caccia al killer è un’agente senza scrupoli che opera al motto più classico del fine giustifica i mezzi e non trova pace finché non ha messo al sicuro l’assassino. Un attaccamento al dovere quasi ossessivo che porta a sacrificare gli affetti più cari pur di ottenere il risultato sperato e assicurare un assassino alla giustizia.

Una serie dalla doppia anima, profondamente raffinata ed elegante nella preparazione dei colpi, nei piani elaborati, negli spari dello Sciacallo. Ma anche frenetica nelle corse in auto, nelle fughe, nelle situazioni familiari che coinvolgono i protagonisti. Una doppia anima che rispecchia quella dei protagonisti che vivono più vite contemporaneamente e devono cercare di bilanciarle fino ad arrivare all’inevitabile crisi che le travolgerà tutte. Naturalmente il consiglio è sempre quello di guardarlo in lingua originale (senza nulla togliere ai nostri doppiatori) per godere della voce e dell’interpretazione di Redmayne abile nel creare sfumature impercettibili ma ricche di senso, oltre che per i diversi salti linguistici tra i paesi europei.

The Day of the Jackal, il cast

Eddie Redmayne è l’impeccabile Sciacallo protagonista della serie, accanto a lui Lashana Lynch è Bianca e Úrsula Corberó è Nuria la moglie dello Sciacallo. Un trio di attori che valorizzano la serie scritta da Ronan Bennett, diretta da Brian Kirk.

Eddie Redmayne è lo Sciacallo

Lashana Lynch è Bianca, agente MI6

Úrsula Corberó è Nuria

Charles Dance è Timothy Winthorp

Richard Dormer è Norman

Chukwudi Iwuji è Osita Halcrow

Lia Williams è Isabel Kirby

Khalid Abdalla è Ulle Dag Charles

Eleanor Matsuura è Zina Jansone

Jonjo O’Neill è Edward Carver

Ben Hall è Damian Richardson

Sule Rimi è Paul Pullman

The Day of the Jackal, quante puntate sono?

10 puntate con una durata tra i 45 e i 65 minuti.

The Day of the Jackal, la programmazione Sky

La serie sarà rilasciata su Sky e in streaming su NOW con due puntate a settimana, dall’8 novembre.

The Day of the Jackal, il libro e il film

Il romanzo Il Giorno dello Sciacallo di Frederick Forsyth venne pubblicato nel 1971 e due anni dopo ne è uscita una trasposizione cinematografica. Al centro c’è la storia di un sicario ingaggiato da un’organizzazione politica per uccide Charles De Gaulle, il Presidente Francese. La serie tv ha un’ambientazione contemporanea quindi non c’è il riferimento a De Gaulle ma l’obiettivo dell’assassino non è una figura realmente esistente.

The Day of the Jackal 2 ci sarà?

Per quanto ci farebbe piacere vederla, la risposta probabilmente è no, la sensazione è che sia una miniserie ma tutto può sempre cambiare.