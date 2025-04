The Couple, come funziona il gioco e chi sono gli opinionisti: cosa c’è da sapere

Il mondo dei reality è un mondo affascinante quanto complesso, che fa presa sul pubblico che spesso riconosce, in alcuni concorrenti, una parte di sé, espressa o inespressa che sia. La bellezza di un reality, come dice la parola stessa, è proprio l’essere lo specchio di una realtà, in cui a volte, è molto più semplice ritrovarsi, di quanto si immagini.

Paure, gioie, non sentirsi all’altezza o magari essere troppo sicuri di sé, sono tutti aspetti che nel corso di un reality emergono e in cui ci si può identificare. E poi il ritrovarsi all’interno di una competizione, giocarsi le proprie carte per vincere. Lo facciamo tutti, anche nella vita quotidiana. Ma in tv, tutto questo si amplifica.

La lunga edizione del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini, è terminata lo scorso 31 marzo, e ha visto trionfare, la cantante Jessica Morlacchi.

A una settimana dalla conclusione del suddetto programma, è in procinto di iniziare, a partire da lunedì 7 aprile 2025, un nuovo reality, questa volta totalmente inedito e tutto da scoprire. Stiamo parlando di The Couple, alla cui conduzione c’è Ilary Blasi e che promette di essere molto avvincente. La curiosità è grande, proprio perché si tratta di una novità, che ben presto sarà svelata. Ma come funziona il nuovo reality game?

The Couple, dettagli del gioco e chi sono gli opinionisti che affiancheranno Ilary Blasi

Come detto, The Couple debutta dal 7 aprile 2025, in prime time su Canale 5.

Per quel che concerne il gioco, otto coppie si sfideranno e dovranno superare tutta una serie di sfide, in diretta, tutte le settimane, in prima serata. Durante la settimana, invece, saranno registrate sfide in esterna, che metteranno alla prova l’abilità dei concorrenti, nell’interfacciarsi.

Sarà molto importante riuscire a far presa sul pubblico, perché dal televoto dipenderà, l’andare avanti o meno nel gioco, oppure l’essere eliminati. Ogni settimana, ogni volta che si concluderà una sfida, i concorrenti potranno mettere da parte delle chiavi, oppure perdere l’occasione di ottenerle. Ma a cosa servono?

È proprio questo il bello, e cioè che a un certo punto, sarà la dea bendata a subentrare nel gioco. Una sola chiave, di quelle che i concorrenti avranno in mano, apre la cassaforte in cui è contenuto un montepremi pazzesco, ossia 1 milione di euro.

Ergo, si comprende bene, che più chiavi si riusciranno a conquistare, più ci saranno chance di trovare la chiave che accede al montepremi. Naturalmente, a complicare tutto, c’è la convivenza forzata con le altre coppie in gara, stile Grande Fratello. Tutto, ovviamente, sotto l’occhio vigile delle telecamere h24.

Si comincia, dunque, dal 7 aprile 2025, e dopo vari rumors sui nomi, gli opinionisti scelti sono Francesca Barra e Luca Tommassini.