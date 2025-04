The Couple, chi è Antonino Spinalbese: l’amore per Belen, la figlia Luna Marì, lavoro, studi e vita privata

Ricordano tutti i momenti – seppur brevi e fugaci – d’amore che Antonino Spinalbese ha avuto con la showgirl argentina Belen. I due sono stati insieme, amandosi alla follia e mettendo al mondo la piccola Luna Marì, che è oggi vera ragione di vita per entrambi. Alla fine i due si sono lasciati, ma di certo non hanno mai perso di vista l’amore che provano per la loro figlia e sono anche rimasti in buoni rapporti, soprattutto per il bene di quest’ultima. Nel frattempo, l’affascinante Antonino è diventato – a tutti gli effetti – un personaggio televisivo, dato che ha partecipato in primis al Grande Fratello e ora al nuovo reality show Mediaset The Couple, condotto da Ilary Blasi.

Chi è però nella vita di tutti i giorni e quando si spengono i riflettori? Oltre ad essere un bravo e amorevole papà, è anche un hair stylist molto affermato ma deve ogni giorno combattere contro una malattia inaspettata.

Antonino Spinalbese e Belen: dall’amore alla rottura

Originario di Torre del Greco (Napoli) e nato nel 1995, lui stesso ha ammesso – in più occasioni – di aver avuto un’infanzia e adolescenza difficili per via della separazione dei suoi genitori e della depressione del suo papà. La vita di Spinalbese ha anche subito un grave trauma perché, quando lui aveva solo 18 anni, proprio suo padre si è suicidato lasciando un vuoto incolmabile nella sua vita. Da giovanissimo, Antonino si è poi trasferito a Milano e lì ha iniziato a muovere i suoi primi passi in una carriera che gli avrebbe portato molte soddisfazioni. Negli anni è infatti diventato un affermato hairstylist, anche se la vera popolarità l’ha ottenuta quando ha iniziato una profonda e bellissima storia d’amore con Belen Rodriguez.

Il loro primo incontro è avvenuto nel 2020, quando lui lavorava in un prestigioso salone di Milano. La loro relazione è stata molto intensa e passionale, tanto che i due hanno messo al mondo – nel 2021 – la piccola Luna Marì. Il suo arrivo ha portato una felicità immensa nella vita della coppia, anche se ben presto i due si sono separati per via di una sorta di incompatibilità caratteriale. “Siamo due lunatici” – ha affermato lui durante un’intervista rilasciata per Ciao Maschio – “adesso su questa cosa io ci scherzo e ne parlo anche in maniera divertente ma vivendola allora, quando eravamo fidanzati, non lo era affatto“. Dopo la rottura, Antonino e Belen hanno comunque mantenuto un rapporto bellissimo, soprattutto per il bene della loro figlia, anche se non mancano mai gli screzi. “Una volta parliamo e andiamo d’accordo, altre settimane non andiamo affatto d’accordo“, ha infatti svelato Spinalbese.

Chi c’è stato dopo Belen: la vita privata di Antonino Spinalbese

Dopo aver chiuso definitivamente la storia con Belen, la vita di Antonino è stata mossa in un’altra direzione e lui ha anche partecipato al reality show Grande Fratello, dove ha potuto far conoscere a tutti la sua personalità. Molto chiacchierato è infatti stato il presunto flirt con Ginevra Lamborghini, ma anche un certo avvicinamento con Helena Prestes, la modella che ha preso parte all’edizione 2025 del Gf. Con loro due non c’è in realtà mai stato nulla di confermato, ma le voci dicono che Spinalbese avrebbe ora una storia con Ainhoa Foti Rodriguez, una tatuatrice genovese di 25 ani che lavora nello studio in cui l’hair stylist si è fatto tatuare in passato l’opera Amore e Psiche, che fu dedicata proprio alla sua ex Belen.

La malattia di Antonino Spinalbese

Durante un’intervista rilasciata per il programma Storie Italiane, l’ex gieffino ha confessato di aver scoperto di soffrire di una malattia autoimmune che colpisce il pancreas. “Ho il pancreas di un anziano” – ha raccontato lui – “queste malattie molte vengono vengono scaturite da sé stessi, forse era il momento di ricominciare. Con l’alimentazione riesco a vivere normalmente“. Lo stesso ha anche rivelato di essere riuscito a respirare nuovamente grazie a sua figlia, che lo fa sentire come se fosse in un film. “Lei è la cosa migliore che io abbia mai fatto“, ha infine concluso.