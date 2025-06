The Big Bang Theory curiosità: Kaley Cuoco e Johnny Galecki sono stati davvero insieme: perchè è finita

Kaley Cuoco e Johnny Galecki, l’amore nato sul set di The Big Bang Theory: ecco come è nata la storia (e perché è finita)

La chimica tra Penny e Leonard in The Big Bang Theory non è rimasta confinata agli episodi della celebre sit-com americana. Per due anni, infatti, Kaley Cuoco e Johnyy Galecki hanno vissuto un’intensa storia d’amore anche lontano dalle telecamere facendo inevitabilmente sognare milioni di fan che tifavano per la coppia dentro e fuori dallo schermo.

Ma come spesso accade, quando realtà e finzione si intrecciano, mantenere l’equilibrio tra vita privata e lavoro può diventare complicato. Ma andiamo con ordine e raccontiamo meglio come è nata la loro storia.

L’amore sul set e la difficoltà di separare i ruoli

La relazione tra i due attori è cominciata nel 2007, proprio nei primi mesi di lavorazione della serie che poi avrebbe lanciato entrambi nell’olimpo delle celebrità hollywoodiane. All’epoca entrambi erano giovani attori in cerca di affermazione e il successo inaspettato della sit-com ha creato intorno a loro un contesto emozionante, galvanizzante.

Un vera bolla di energia che ha contribuito a rafforzare la loro attrazione reciproca. A rendere ancor più curiosa la loro affinità, alcune similituidini biogrfaiche: entrambi sono figli di ex agenti immobiliari, con radici familiari tra l’Europa (nel dettaglio, anche l’Italia) e gli Stati Uniti, legati da un retroterra culturale inaspettatamente simile.

Cuoco e Galecki, però hanno deciso di tenere segreta la loro relazione per diverso tempo. Nessuno del cast ne era al corrente, nemmeno i creatori della serie. Un amore discreto ma vissuto quotidianamente tra ciak e pause sul set. Questa vicinanza continua, anche se da un lato aveva reso autentica e intensa la loro storia sul piccolo schermo, dall’altro aveva anche mirato la spontaneità della loro relazione lontano dai riflettori.

Come spiegato nel libro The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series, Cuoco ha raccontato con sincerità che “Johnny e io non avevamo più cose di cui parlare, perché eravamo stati insieme al lavoro tutto il giorno per poi tornare a casa insieme e dirci tipo: ‘Quindi com’è stata la tua giornata? Simon è stato divertentissimo oggi, vero?’, dopodiché ridevamo perché non c’era più mistero”. Galecki ha aggiunto: “Volevamo semplicemente cose molto diverse dalle nostre vite”.

Una separazione serena

Nel dicembre 2009 i due attori si sono detti addio come coppia, ma non come amici. La loro rottura non ha compromesso né la collaborazione professionale né il rispetto reciproco. Anzi, entrambi hanno più volte dichiarato che continuano a volersi bene e a sostenersi.

Hanno affrontato la fine del loro rapporto con maturità, continuando a interpretare i loro ruoli romantici sullo schermo con naturalezza e quella complicità che tra loro c’è stata fin dal primo momento.

Dopo la fine della relazione con Galecki, Cuoco ha vissuto altri importanti capitoli sentimentali. Nel 2013 ha sposato il tennista Ryan Sweeting, ma il matrimonio è durato solo due anni. In seguito ha condiviso la sua vita con Karl Cook, fantino professionista, fino alla separazione nel 2021. Oggi è legata all’attore Tom Pelphrey, con cui ha avuto una figlia nel 2023.

Anche Galecki ha formato una famiglia. Nel 2019 è diventato padre di un bambino, avuto dall’ex compagna Alaina Meyer.