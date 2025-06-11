The Big Bang Theory, Amy e le sue foto private: l’attrice Mayim Bialik è bellissima

The Big Bang Theory è tra le serie di maggiore successo degli ultimi anni, andata in onda per diverse stagioni ha conquistato il pubblico con l’ironia e la semplicità dei suoi personaggi. Volti che in breve sono diventati famigliari e per molti spettatori anche reali. Del resto quando una serie televisiva ha un’alta affermazione popolare è facile identificare come veri i suoi protagonisti. E’ il caso di Sheldon Cooper, ma anche della fidanzata e poi moglie Amy Farrah Fowler.

In The Big Bang Theory Amy è una nota neurobiologa dall’aspetto nerd: grandi occhiali, look anonimo e capelli impersonali. Un’immagine non proprio gradevole e tipica dei classici studiosi. I due nella serie si conoscono tramite un app d’incontri e sin da subito capiscono di avere molte cose in comune. La coppia sul set funziona e piace al pubblico tanto che diventa parte essenziale della narrazione della sceneggiatura. Amy è interpretata dall’attrice e neuroscienziata Mayim Bialik, volto noto a Hollywood.

Anche se hanno condotto studi simili Amy e Mayim sono due persone molto diverse. L’attrice nella vita reale non è affine al suo personaggio, anzi è molto diversa. Il suo profilo social è ricco d’immagini che mostrano tutta la sua bellezza e che rivelano un fascino spontaneo e senza filtri. Il che conferma che la Bialik è lontana dal modo di fare di Amy e che anche in fatto di look è molto più oculata e attenta. Ma chi è la vera Amy?

Mayim Bialik, ecco chi è l’attrice che interpreta Amy

Classe 1975, Mayim Bialik è nata San Diego e vanta una carriera scolastica eccellente. Di origini ebraiche, ha conseguito una laurea e un dottorato in neuroscienze presso l’UCLA con con studi anche in lingua e cultura ebraica. L’approccio al cinema e alla tv avviene quando è ancora una bambina, e sin da subito dimostra di avere un particolare talento. Vanta diverse partecipazioni in film e fiction di successo e ha lavorato con attori del calibro Dustin Hoffman e Simon Helberg.

Ha anche esperienze come conduttrice tv e ha scritto alcuni libri sull’alimentazione vegana. E’ una persona molto attiva e coltiva diversi interessi. Ha due figli nati dall’unione con Michal Stone. Nonostante sia un’attrice bravissima e di successo il suo nome è associato a quello di Amy, personaggio che le ha reso una grande popolarità. Recentemente si è schierata a favore d’Israele e contro Hamas, ed è stata accusata di non mostrare sensibilità nei confronti del popolo palestinesi. Mayam ha risposto agli haters, sottolineando tutti i commenti antisemiti.

Mayim Bialik, tutti gli scatti di Instagram

Il profilo Instagram di Mayim Bialik è ricco di scatti che la ritraggono in modo decisamente diverso rispetto a come appare sulla nota serie tv. Mayim è infatti una donna molto bella, ama look di tendenza e eleganti. Cura la sua immagine senza eccedere, e questo piace molto ai suoi tanti fans che rispettano la sua semplicità.

Non ha nessun problema ad apparire acqua e sapone e con abiti casual. Inoltre grazie ai social può condividere tutte le iniziative e progetti in cui è impegnata. Insomma la Bialik è bellissima, ma non ama definirsi una star, anzi preferisce apparire in modo spontaneo senza farsi condizionare dai dettami da red carpet.