La serie tv in 8 episodi è già interamente disponibile in streaming

The Bank Hacker, in esclusiva su Mediaset Infinity la serie belga ricca d’azione e colpi di scena

Una rapina ad alta tecnologia è al centro di The Bank Hacker, la nuova serie tv carica di adrenalina inserita nel catalogo gratuito di Mediaset Infinity. Otto episodi ricchi di azione e adrenalina per una serie tv di produzione belga distribuita nel 2021 sia in Belgio che in Germania. La serie tv su Mediaset Infinity farà felici tutti gli appassionati di thriller, sempre alla ricerca di una scarica di emozioni forti e di storie intriganti ricche di colpi di scena. Ma scopriamo tutto quello che c’è da sapere.

The Bank Hacker, la trama

The Bank Hacker punta tutto su una narrazione tesa e coinvolgente. Al centro c’è un truffatore professionista appena uscito di prigione, che deve ricostruire la sua vita e la sua fortuna dopo che la polizia gli ha portato via tutto. L’incontro con un giovane hacker ventenne durante una convention informatica, cambia tutta la situazione e insieme progettano un piano audace per dirottare il flusso di denaro che viene mosso virtualmente tra le banche, dando così vita a una rapina digitale internazionale con un bottino potenziale di 350 milioni di euro. Un intreccio avvincente e ricco di colpi di scena, che si muove su quel filo sottile tra caos e controllo.

The Bank Hacker, dove la trovo?

Su Mediaset Infinity gratuitamente, basta andare sul sito o sull’app disponibile per diversi device da smartphone, tablet e smart tv e cercare la serie tv.

The Bank Hacker, quante puntate sono?

Otto, con una durata tra 41 e 50 minuti.

The Bank Hacker, il cast

I due personaggi principali sono affidati a Tijmen Govaerts, che è il giovane hacker di 20 anni fresco vincitore di un concorso di informatica, e Gene Bervoets, il criminale che dopo due anni in carcere è in cerca di una nuova avventura.

Tijmen Govaerts è Jeremy Peeters, il giovane hacker ventenne

è Jeremy Peeters, il giovane hacker ventenne Ella-June Henrard è Ada van Praet

è Ada van Praet Gene Bervoets è Alidor Van Praet, il ladro

è Alidor Van Praet, il ladro Koen de Graeve è Bart Davids

è Bart Davids Claude Musungayi è Souleymane Bande

è Souleymane Bande Manuel Broekman è Ivan Damman

è Ivan Damman Hilde De Baerdemaeker è Erica De Boeck

è Erica De Boeck An Miller è Anouk Peeters

è Anouk Peeters Floor van Boven è Lilly Rose Peeters

è Lilly Rose Peeters Dirk Van Dijck è Armand Peeters

è Armand Peeters Chris Thys è Frieda Peeters

The Bank Hacker, le location

Le riprese della serie tv creata da Maarten Goffin, si sono svolte ad Anversa, Amsterdam, Francoforte ma anche a Tel Aviv e Hong Kong nel corso del 2018.