The Acolyte – La seguace si ferma qui. Non ci sarà una seconda stagione della serie tv trasmessa su Disney+. A poco più di due mesi di distanza dall’uscita (era il 5 giugno quando andava in onda la premiere), il nuovo live action ambientato nell’universo di Guerre Stellari, è già stato cancellato. Una notizia che non giunge totalmente inaspettata a causa delle critiche da parte dei fan della saga cinematografica. Se la critica aveva promosso il prodotto, con buone recensioni, sul web non erano mancate le polemiche per una sceneggiatura giudicata poco coerente e una mancata fedeltà alla cultura di Star Wars. Si sono sentiti traditi da una produzione che non ha entusiasmato ed è stata respinta dalla maggior parte della fanbase. Da qui la decisione di non investire più su una eventuale seconda stagione. The Acolyte si fermerà agli 8 episodi disponibili ad oggi.

Secondo quanto riportato da Deadline, la serie tv ha avuto un calo piuttosto evidente in termini di minuti visti dello show. Basti pensare che il finale, originariamente andato in onda circa un mese fa, è risultato essere quello con “il più basso [rated/giudizio] per un finale di una serie di Star Wars”. Le classifiche di streaming di Neilsen mostrano The Acolyte uscire dalla top 10 in appena tre settimane. Questi dati per nulla esaltanti sono stati un elemento fondamentale per la decisione di fermarsi qui e non continuare un progetto che rischiava un declino di appeal e streams.

La trama raccontava la storia di un maestro Jedi, Sol che si incontra con una sua Padawan, Mae (interpretata da Amanda Stenberg) e iniziano ad indagare su una serie di misteriosi assassini. Intanto la ragazza si riunisce con la sorella gemella Osha che rivede, scoprendo della sua esistenza dopo essere convinta di averla persa per sempre. La storia era ambientata nell’Alta Repubblica e circa 100 anni prima delle vicende narrate in “Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma”.