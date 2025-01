Thanat Pagliani: chi è la presenza fissa di Affari tuoi

Ogni sera, Stefano De Martino, conduttore di ‘Affari tuoi‘, nell’access prime time di Rai 1, si avvale della preziosa collaborazione di Thanat Pagliani. Seduto in platea, accanto a Pierluigi Lupo, il protagonista del ‘gioco dei pacchi’, in qualità di ‘analista’, stila delle previsioni sul destino dei concorrenti e le cifre contenute negli ultimi pacchi (spesso decisivi) della partita.

Conosciamolo meglio:

Chi è Thanat Pagliani di Affari tuoi? Età, lavoro, Instagram

Thanat, presenza fissa del programma già dai tempi di Amadeus, è nato a Roma ma è di origini thailandesi. Ad oggi, non abbiamo molte informazioni sulla sua età e sulla sua vita privata. E’ presente su Instagram con l’account thanatpagliani. Ha anche un profilo X sotto l’username, @sarrus88. Cifre che potrebbero ricondurre alla sua data di nascita, ovvero 1988. E, quindi, con molta probabilità, potrebbe avere 37 anni.

Sfogliando attentamente il suo profilo Instagram, veniamo a conoscenza che è Assistente alla regia, Assistente Operatore, Elettricista e Videomaker.

In qualità di regista ha realizzato ‘Tulipani di seta nera 6 A’ disponibile su Raiplay. Come Regista, sceneggiatore e produttore del cortometraggio, si è cimentato con “Lo schermo nero” che narra la storia di un ragazzo che non esce mai di casa e vive il mondo esterno attraverso la tecnologia.

Al termine della scorsa stagione, presentata da Amadeus prima del suo addio alla Rai, Thanat (ringraziando l’allora padrone di casa per l’opportunità offertagli in questi anni), in un lungo post sui social, aveva affidato ai propri followers il desiderio di partecipare alla trasmissione in qualità di giocatore e battere il Dottore: “Desidero anch’io diventare un pacchista e provare a vincere 300.000 euro, anche se sono sicuro che accetterei alla prima offerta del Dottore, ma anche solo per provare l’ebbrezza di sentire il pubblico che ti dice “buona fortuna”.

Chissà che, un giorno, non possa davvero realizzare il proprio sogno e passare dall’altra parte della ‘barricata’?