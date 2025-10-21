TG5 in lutto, morto il vicedirettore Claudio Fico: l’annuncio in diretta dell’azienda

L’annuncio in diretta a Mattino 5. Poi la rapida scorsa ai post di giornata. Claudio Fico, vicedirettore vicario del TG5, è morto all’età di 63 anni. Il giornalista era e resta un volto noto dell’azienda di Cologno Monzese. Stretto collaboratore di Clemente Mimun, ma da tempo portava avanti anche altri progetti da cronista.

Uomo leale, pronto e sempre disponibile, affermano i colleghi che hanno saputo della dipartita. Stava combattendo con una lunga malattia, ma questo non cancella un passato e presente fatto di soddisfazione professionale, riconoscimenti e attestati di stima e affetto anche sul piano emotivo.

Lutto al TG5: Claudio Fico è morto a 63 anni

Il più colpito, a livello aziendale, dalla ferale notizia è il Direttore del telegiornale di Canale 5 Clemente Mimun. Il quale lo saluta commosso su X: “Professionista straordinario, un uomo di grandi qualità umane, un mio amico vero da più di 30 anni. Alla sua famiglia l’abbraccio mio e del Tg5”. Al cordoglio del Direttore Responsabile si aggiunge quello della redazione tutta e dei colleghi di Mattino 5 che hanno rilanciato il triste annuncio. Anche Federica Panicucci, conduttrice del programma, è apparsa visibilmente commossa nel comunicare quel che non avrebbe mai voluto.

Addio a Claudio Fico, giornalista e vice direttore del TG5, si è spento a 63 anni dopo una lunga malattia#Mattino5 pic.twitter.com/n0Sq9QuQPd — Mattino5 (@mattino5) October 21, 2025

Non solo Mediaset per Claudio Fico, anche Rai fino al 2011. L’uomo è passato prima dalla TGR con il ruolo di caporedattore, poi è andato al TG2 e TG1. Al termine di questa scalata è giunto al TG5 dove ha ricoperto – tra gli altri – il ruolo di vicedirettore vicario. Arrivato anche il saluto affettuoso di Piersilvio Berlusconi. Grande professionista, Fico, appassionato di calcio e tifoso del Napoli. Oggetto di dibattito e ironia durante le pause dal lavoro.

L’annuncio in diretta

Le testimonianze dei colleghi, in queste ore, si susseguono. Sicuramente il vuoto che lascia sarà difficile da colmare, in ambito personale e professionale. Per tanti, non solo a Mediaset, oggi è un giorno triste. Un dolore difficile da raccontare, ma dalle parti di Cologno Monzese cercheranno di guardare avanti. Proprio come ha insegnato lui nel momento più difficile della propria carriera e della propria vita.