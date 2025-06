Tg2, morto lo storico giornalista conduttore: addio a Giancarlo Santalmassi

Lo storico giornalista Giancarlo Santalmassi è morto la scorsa notte all’età di 84 anni. Ad annunciare la sua dipartita è stato Il Sole 24 Ore, che ha ricordato che il professionista era stato anche direttore del radio giornale di Radio 24, l’emittente del quotidiano, per il quale condusse anche il talk show Viva Voce.

Il conduttore di Tg2 è morto

I vertici Rai hanno subito espresso cordoglio per la sua scomparsa. A parlare è infatti stato l’amministratore delegato Giampaolo Rossi, ma anche il generale Roberto Sergio e il Consiglio di Amministrazione Rai. In rappresentanza dell’intera azienda, hanno espresso la propria vicinanza ai familiari per la scomparsa di un giornalista che è stato molto importante per tutto il palinsesto Rai.

Il volto storico dell’informazione Rai ha infatti affrontato negli anni numerosi casi di cronaca, come il sequestro di Moro e l’attentato di Giovanni Paolo II. Con la sua scomparsa va via una parte fondamentale di giornalismo italiano.

Chi era Giancarlo Santalmassi

Originario di Roma e nato nel 1941, Santalmassi ha iniziato la sua attività da giovanissimo e ha mosso i primi passi nel mondo delle redazioni negli anni ’60. All’epoca ha infatti lavorato nel settimanale Panorama per poi passare in Rai, dov’è stato uno degli artefici della trasformazione del linguaggio televisivo dell’informazione. Negli anni ha lavorato come inviato per Tv Sette, e anche come redattore e caposervizio del Tg2. Di grande impatto è stato ad esempio il momento in cui, il 16 marzo 1978, ha interrotto le trasmissioni per annunciare al Paese il rapimento di Aldo Moro e la strage della scorta in via Fani. Inoltre ha parlato dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II, della tragedia di Vermicinio con la morte del piccolo Alfredino Rampi. Nel 1994 è passato alla radio e, a Radio Rai, ha fondato Zapping, un format innovativo che ha dato vita a un approfondimento politico e sociale.

Nel 1998 c’è stato invece il passato al Gruppo Il Sole 24 Ore e all’emittente Radio 24, di cui è stato direttore dal 2005 al 2008 e per la quale ha condotto il talk show Viva Voce. Santalmassi ha fondato, dopo il 2013, InPiù, quotidiano digitale d’opinione di cui è stato anche editorialista.