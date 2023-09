Attimi di paura durante il telegiornale regionale della Campania per una scossa di terremoto. Erano circa le 19:45 quando la terra ha iniziato a tremare nella zona dei Campi Flegrei (Napoli), già soggetta da tempo a movimenti tellurici. La scossa, che secondo le stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si attesta al magnitudo 3.8 della scala Richter e con profondita di 2km, è stata nettamente percepita dalla popolazione del capoluogo campano e delle zone limitrofe (in particolare nel quartiere Fuorigrotta e in quello collinare del Vomero).

Pochi secondi, ma paradossalmente lunghissimi, anche per Alessandro di Liegro il giornalista conduttore del TgR Campania. Sta per lanciare un servizio dopo aver congedato il suo ospite in studio quando, improvvisamente, percepisce dei movimenti. Movimenti che in una frazione di secondo si fanno più forti come si può sentire dall’audio di fondo. Le apparecchiature in studio tremano, la scenografia alle sue spalle pure, ma di Liegro con freddezza e lucidità non si scompone.

“Intanto c’è un terremoto in corso, in questo momento – avverte tendendo una mano – scusateci“. Dà un’occhiata veloce a ciò che succede dietro le quinte poi si ripete scusandosi nuovamente “C’è un terremoto in studio, quindi scusateci se interrompiamo il telegiornale per qualche istante“. La diretta non si ferma, ma la scossa fortunatamente sì. Il conduttore guarda il suo ospite (fuori dall’inquadratura) apparentemente spaventato e invita tutti alla calma “Stiamo calmi, stiamo tranquilli” per poi riprendere la scaletta del notiziario (QUI il video dell’edizione integrale).

Terremoto a Napoli, il video della scossa in diretta

Un atteggiamento professionale e dritto assunto in un momento così delicato è meritevole di un applauso. Il video della reazione del giornalista, pubblicato dal Vice Direttore dei TgR Rai Antonello Petrillo, sta facendo (manco a dirlo) il giro del web.

🚨 Il momento della scossa di #terremoto durante il telegiornale della #TgrCampania della sera condotto da Alessandro Di Liegro 💻 tutti gli aggiornamenti sul sito della @TgrRaiCampania @TgrRai #IoSeguoTgr pic.twitter.com/4LFRGoYKUR — Antonello Perillo (@anperillo) September 7, 2023

Terremoto a Napoli, scossa avvertita durante le registrazioni di Reazione a Catena

Al Centro di produzione Rai di Napoli si registrano anche le puntate di Reazione a Catena. Il conduttore Marco Liorni, nei minuti successivi alla scossa ha pubblicato un post su X (ex Twitter) “#Terremoto a Napoli. Eravamo in registrazione di Reazione a Catena – scrive – Tutti hanno mantenuto la calma“. Poco dopo, Liorni ha cancellato tutto. Apparentemente senza motivo, ma basta fare un giro nei meandri più vergognosi del social network per scoprire che tra i commenti di risposta, purtroppo parecchi risultavano brutalmente offensivi. Preferiamo non riportarli per non fare pubblicità ai bassi livelli.