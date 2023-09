La mattinata di oggi, sabato 9 settembre 2023, è stata condizionata dall’informazione in tempo reale. La potente scossa di terremoto, registrata nella tarda serata di ieri in Marocco e pari al grado 7 della scala Richter, ha provocato distruzione e morte nella zona di Marrakesh. L’epicentro è stato localizzato a 16 chilometri del villaggio Tata N’Yaaqoub e al momento il numero di vittime è purtroppo molto alto. Si parla di oltre 600 morti e più di 300 feriti. L’evento sismico è stato avvertito fino al Portogallo e all’Algeria.

Il sisma in Marocco è stato seguito fin dai primi istanti in diretta da Rai News 24 con costanti aggiornamenti e collegamenti. Alle 9:30 su Rai 1 Weekly ha concluso la sua prima parte dando la linea al Tg1 in edizione straordinaria. In studio Perla Dipoppa e Alessio Zucchini hanno condotto la lunga diretta protratta per quasi due ore e chiusa alle 11:20.

L’informazione è proseguita su Rai 2, alle 11:15 una seconda finestra informativa in formato straordinario con il Tg2 condotta da Luca Moriconi. L’edizione straordinaria è andata in onda sino alle 11:33.

Il racconto delle ultime notizie prosegue quindi con un filo diretto sul racconto della devastazione e dei primi soccorsi su Rainews24. Le notizie anche nelle edizioni del GrRadio.

Terremoto in Marocco, gli aggiornamenti sulle altre reti

Sulle reti Mediaset TgCom24 ha seguito e dato conto delle notizie in arrivo dal Marocco alle prime luci dell’alba insieme al Tg5 Prima pagina dalle 6 alle 8 e con l’edizione delle ore 8 del telegiornale diretto da Clemente Mimun.

Su La7 la programmazione ha seguito il suo regolare corso a partire da Omnibus, le edizioni mattutine del TgLa7 e Coffee Break.

Su Sky Tg24 il flusso continuo degli aggiornamenti sulla situazione è partito all’alba e sta tuttora proseguendo con i contributi e collegamenti dalle zone colpite.