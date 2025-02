Teresa Cherubini: chi è la figlia di Jovanotti

Stasera, martedì 11 febbraio 2025, durante la prima serata del ‘Festival di Sanremo 2025‘, Jovanotti sarà uno dei super ospiti più attesi sul palco dell’Ariston.

Tra i punti di riferimento del cantautore, troviamo la figlia Teresa Cherubini. La ragazza, oggi, 26 enne, è frutto dell’amore tra il musicista e la moglie Francesca Valiani.

Conosciamo meglio Teresa:

Chi è Teresa Cherubini? Età, lavoro, Instagram

Teresa è nata il 13 dicembre 1998 sotto il segno del Sagittario. Ha 26 anni. E’ una fumettista ed illustratrice.

Dalla sua biografia ufficiale si legge che: “Mi chiamo Teresa e sono una fumettista e illustratrice italiana! Trovate il mio diario a fumetti “La mia estate al Jova Beach party” pubblicato all’interno di La luce nei Tuoi Occhi (Mondadori, 2022) il libro-evento del Jova Beach Party!

Adoro i supereroi, le streghe e creare opere d’arte colorate. Sono anche un’avido lettrice e trascorro il mio tempo libero illustrando le scene dei miei libri preferite e condividendo il mio amore per l’arte e la letteratura sui social media come @Terrywho_cartoons!

Sono anche illustratrice e copertinista per L’accademia per creature magiche di Ophelia Bloom, di Elisa Linda e Mattia Perego, pubblicato dalla casa editrice italiana Mondadori nel 2022 (vedi di più in Clienti e commissioni).

Mi sono diplomata con lode in Cartooning presso la Scuola di Arti Visive nel 2022″.

Ha studiato arte negli Stati Uniti.

Il suo profilo Instagram @terrywho_cartoons che, ad oggi, conta oltre 163mila followers.

“È difficile focalizzare che tua figlia cresca, per me è sempre la mia piccola. Con me parla di arte, musica e libri mentre con mia moglie chiede consigli sulla vita. È in gamba” ha dichiarato Jovanotti nel non troppo lontano 2022 in una lunga intervista a ‘Domenica In’ a Mara Venier.

Nel 2020, la ragazza ha dovuto affrontare la battaglia contro contro un linfoma di Hodgkin. Nel 1999, Jova ha dedicato un brano alla figlia, ‘Per te’.