Tensione alle stelle e finale con imprevisto: cosa è successo stasera a Affari Tuoi

La ragazza, soprannominata Marcella Bella per la somiglianza fisica, è una tabaccaia. Ad affiancarla nella giocata c’è mamma Concetta. Si scopre in men che non si dica che il pacco scelto da Elisea sia il numero 19.

Non si perde tempo e Thanat si presenta immediatamente in studio con la specialità della serata. Si tratta della granita con brioches. Inizia la scalata verso i 300.ooo euro e si chiama il pacco numero 20, relativo al Piemonte. Ed ecco che, lupus in favola, escono subito. Campane a morto ma non ci si abbatte. E’ il momento del 3, del Lazio. E qui troviamo la new entry Giulia da Civitavecchia, impiegata amministrativa. Sfumano pure 200.000 euro. Si è partiti male e lo showman campano sostiene che ci sia qualcosa che non vada in studio. Parte il mantra e poi viene richiesto di spacchettare il 12 del Trentino Alto Adige. Lì si nascondeva 1 euro. Ora l’entusiasmo sale.

Concetta fa un tiro e si rivolge al 4, quello della Lombardia. Niente paura, soltanto 100 euro che fanno il solletico. Ci si sposta in Toscana con il 5 e qui vi erano nascosti 20.ooo euro che preoccupano solo un poco. Si chiama il 7, quello dell’Umbria ove se ne stava a cuccia il delizioso Gennarino che non si perde l’occasione di farsi coccolare da De Martino.

Tra cambi e rifiuti, la giocata è bella ma sfortunata

Prima chiamata del Dottore che propone il cambio che viene prontamente accettato. Si lascia il 19 per l’8 dell’Emilia Romagna. Si decide di aprire subito il suo vecchio pacco che conteneva lo 0. Fiesta grande in studio con il classico balletto guidato dal conduttore al settimo cielo. Altri due tiri e il primo è rivolto alle Marche con il 2. Vanno via 15.000 euro. Ora viene chiamata la Puglia con il 15. 50 euro che mettono di buon umore la concorrente.

Adesso ci sono più rossi che blu e lo Squalo non si fa pregare. Chiama prontamente e a questo giro propone un assegno dalla cifra di 20.000 euro. Sono soldi interessanti ma non bastano per realizzare il sogno della bella siciliana, ovvero quello di ristrutturare una casa in campagna e di farla diventare un B and B. Dunque rifiuta e procede con i prossimi tre tiri. Si chiama il 6, quello della Val D’Aosta che contiene 500 euro. Ci si sposta, seguendo l’istinto di mamma Concetta, in Basilicata con il 10. Non sbaglia visto che vi sono 5.000 euro. Ultimo tiro della tripletta e ci si rivolge al pacco 18, relativo alla Calabria. 20 euro che spalancano i cuori.

Squilla il telefono rosso. La partita si sta ribaltando con cinque pacchi rossi e tre blu. Ennesimo cambio messo su un metaforico vassoio d’argento. Niente da fare. Elisea si tiene il suo pacco. Viene chiamato il 13, del Veneto che contiene 200 euro. Il Dottore richiama e per un tiro offre 29.0000 euro. Anche stavolta la risposta è no. Si va avanti e si chiama la Sardegna, con l’11. Doccia fredda dal momento che c’erano 100.ooo euro.

Lo Squalo parte al contrattacco. Ora la concorrente deve essere ancora più stratega. Per due tiri si offre un cambio che viene accettato. Si opta adesso per il 9 che era della Campania. La partita si fa dinamica, come piace a Stefano. Si vuole aprire subito l’8, il pacco che era di Elisea ove si erano nascosti 10 euro. Il suo coraggio è ora premiato.

Non indovina la Regione e torna a casa a mani vuote

Un altro tiro e ora è caccia grossa alla granita con brioche. Viene chiamato il Friuli Venezia Giulia con l’1. Si spacchetta e si scopre che sfumano in men che non si dica la bellezza di 75.000 euro. Adesso si può solo puntare al massimo ai 50.000 euro ma prima richiama lo Squalo. L’assegno a questo giro è di 15.000 euro che viene prontamente tritato dalla prode Concetta.

L’imbuto si stringe. Un tiro e va rivolto al pacco 17, relativo all’Abruzzo. Neanche lì ci sta la granita visto che ci stanno 30.ooo euro. Altra telefonata e la proposta si gioca a carte. Viene sorteggiata quella relativa al cambio che stavolta non viene accolto. Si chiama la Liguria con il 14 ove si stanavano proprio i 50.ooo euro.

Si decide di andare al gioco della Regione Fortunata. Nel suo pacco c’era la granita mentre nel 16 10.000 euro. In palio al primo colpo ci sono 100.000 euro. Si opta per il Veneto, andando a sensazione, come sentenzia la concorrente. Risposta sbagliata. Si dimezza la posta in gioco così come il numero delle Regioni. Adesso è il turno dell’Abruzzo. Niente da fare, era la Campania. Mamma e figlia non portano a casa nemmeno un euro.